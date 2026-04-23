Пол Маккартни и Ринго Старр впервые воссоединятся после распада The Beatles

Два оставшихся в живых участника The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединятся для записи совместной песни. Композиция войдёт в новый сольный альбом Маккартни.

Речь идёт о пластинке The Boys of Dungeon Lane, 21-м сольном студийном альбоме музыканта. Релиз запланирован на 29 мая 2026 года. Маккартни работал над проектом вместе с продюсером Эндрю Уоттом. Артист решил сделать акцент на ностальгических и личных темах, связанных с детством в Ливерпуле, ранней жизнью музыканта, воспоминаниями о Джоне Ленноне и районом Фортлин-Роуд. Название альбома отсылает к реальной дороге в районе Спик в Ливерпуле, ведущей к побережью Оглет Шор.

Один из треков Home to Us был записан при участии Старра, который исполнил партию ударных и присоединился к вокалу. Изначально участие экс-ударника The Beatles предполагалось минимальным. Старр пришёл в студию продюсера Эндрю Уотта и сыграл несколько партий на ударных, рассчитывая, что этого будет достаточно для дальнейшей работы над треком. Однако результат впечатлил Маккартни, и он решил развить идею, превратив композицию в полноценную совместную работу.

Музыкант доработал песню, вдохновившись воспоминаниями о юности в Ливерпуле, и предложил Старру записать вокальную партию. В итоге Home to Us превратилась в дуэт — формат, к которому участники The Beatles ранее не прибегали в рамках сольных дискографий.

По словам Маккартни, для него это стало особенно тёплым опытом, поскольку ранее Старр не записывал дуэтов с другими участниками легендарной группы. Слова музыканта приводят Louder.

