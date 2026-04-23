В Екатеринбурге появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»

В Екатеринбурге 7 мая пройдёт торжественное открытие мемориальной таблички, посвящённой истории создания группы «Агата Кристи». Проект обсуждался несколько лет и реализуется в год уральского рока, а также к 40-летию Свердловского рок-клуба, частью которого был коллектив.

© Соцсети Вадима Самойлова

Доску установят на здании Радиофака УрФУ по адресу улица Мира, 32. В конце 1980-х годов здесь обучался Вадим Самойлов — тогда учебное заведение носило название Уральский политехнический институт. Именно в этих стенах сформировался студенческий коллектив ВИА РТФ УПИ, из которого позднее выросла «Агата Кристи».

В первоначальный состав группы вошли братья Вадим и Глеб Самойловы, а также клавишник Александр Козлов. В дальнейшем состав неоднократно менялся. В 2001 году Козлов, один из ключевых участников и сооснователей, скончался. В 2009 году «Агата Кристи» прекратила существование, напоминает онлайн-портал Global City.

После распада каждый из братьев занялся собственными музыкальными проектами: Глеб Самойлов основал The Matrixx, где продолжает развивать собственное звучание и исполняет переработанные версии песен «Агаты Кристи», а Вадим Самойлов сосредоточился на сольных выступлениях, включая исполнение как собственного материала, так и классических хитов группы.

