Шура назвал молодых артистов, которые задержатся на сцене

Певец Шура, известный хитами «Твори добро» и «Ты не верь слезам», поделился мнением о молодых артистах нового поколения. Музыкант отметил, что многие из них смогут надолго закрепиться в индустрии.

© Соцсети Шуры

Среди перспективных исполнителей он выделил Akmal', Ваню Дмитриенко, а также певиц Mona и Тосю Чайкину.

Шура также заявил, что благодарен Филиппу Киркорову за помощь в карьере. Артист назвал короля российской эстрады «любимым мальчиком» и «солнышком», сообщает Telegram-канал «Звездач».

Шура усомнился, что его свежая биография будет конкурировать с книгой Мити Фомина, написанной в том же жанре. Певец добавил, что давным-давно дружит с исполнителем хита «Всё будет хорошо» и знаком с ним с детства. Он уточнил, что именно он когда-то привёз Фомина в Москву и помог ему попасть в группу Hi-Fi.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Все бесят»: Шура об артистах 90-х, искусственном интеллекте и цензуре