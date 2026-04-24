Киркоров и Шаляпин поссорились из-за женщины: вот как это было

В российском шоу-бизнесе разгорается новый скандал. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров и популяризатор расслабленного образа жизни Прохор Шаляпин обмениваются нелестными комментариями и припоминают друг другу старые обиды. «Рамблер» рассказывает историю этого противостояния, а также предлагает вам самим выбрать сторону в этом конфликте.

Куда пропадал Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин прославился в 2006 году, когда стал одним из участников телепроекта «Фабрика Звёзд». Яркий и обаятельный артист работал в сотрудничестве с Виктором Дробышем и представил публике такие хиты, как «Проказница» и «Утраченная юность» на стихи Сергея Есенина. По итогам конкурса Шаляпин занял четвёртое место и начал выступать, но в скором времени исчез с публичных радаров и выпускать новые песни.

Длительное время артист привлекал внимание сомнительными романами с женщинами, которые годились Шаляпину в бабушки. К примеру, с 2013-го по 2015 годы артист состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копейкиной, родившейся в 1955 году. После этого Шаляпин встречался с актрисой Виталиной Цимбалюк-Романовской и миллионершей Татьяной-Клаудией Дэвис, умершей от коронавируса. Каждый из этих романов сопровождался слухами об отсутствии искренних чувств и желании Шаляпина привлечь к себе внимание.

В 2025 году артист вновь обрёл популярность, на этот раз в новом образе. Шаляпин выпустил книгу «Главное — не уработаться: дневник лёгкой жизни» и стал своего рода символом беззаботной жизни. В ноябре 2025 года артист дал интервью Ксении Собчак, с которого и начался его конфликт с Филиппом Киркоровым.

Что натворил Филипп Киркоров: признание Шаляпина

Шаляпин признался, что познакомился с королём российской эстрады ещё во времена «Фабрики Звёзд». Поначалу они хорошо общались и даже обменивались подарками. Ссора случилась в 2007 году, когда Шаляпин невольно стал свидетелем интриги, затеянной Киркоровым. Молодой певец увидел, как старший коллега убеждает продюсера «Первого канала» Ларису Синельщикову брать деньги за раскрутку Димы Билана. Следом Киркоров позвонил Яне Рудковской, работавшей с Биланом, и выступил против такого деления доходов.

Именно тогда вмешался Шаляпин. Он связался с Рудковской и рассказал, что стал свидетелем диалога между Киркоровым и Синельщиковой. Продюсер Билана устроила скандал, но их ссора не длилась долго. Через несколько дней Киркоров и Рудковская помирились, а Шаляпин стал «их врагом». Артист выразил уверенность, что после этого случая он лишился множества возможностей продвижения и напрямую обвинил в этом Киркорова.

Длительное время старший артист не комментировал произошедшее, но в апреле 2026-го наконец высказался. Беседуя с «Пятым каналом», Киркоров обвинил Шаляпина в попытке «цапануть его» в погоне за популярностью. Исполнитель хита «Зайка моя» подчеркнул, что продолжает хорошо относиться к Шаляпину, невзирая на его комментарии. Киркоров также призвал юного коллегу «выпустить хит», а не искать лёгких путей.

Шаляпин не остался в стороне от нового витка конфликта. Беседуя с журналистами на премии «Прорыв года», артист подчеркнул, что сумел прославиться собственными усилиями. Шаляпин также отметил, что сегодня не нуждается в помощи Киркорова, хотя 20 лет назад артист мог бы «одним щелчком» устроить ему карьеру.

Сказать, что между нами какая-то борьба — это глупость. Хочется, чтобы коллеги-артисты проще относились друг к другу. Да, он большой артист, но он и много кому жизнь подпортил, в том числе мне, и я не боюсь это сказать. Да, мы дружили, сейчас не дружим, ну и что? Зла я ему точно не желаю. Я сам не конфликтный человек, но подлизываться и заискивать не буду. А то, чего я достиг, мне достаточно: мне много не надо.

Неизвестно, смогут ли артисты зарыть топор войны или так и останутся негласными соперниками. Пока не похоже, чтобы стороны стремились к примирению.

«Был, остаюсь и буду главным»: Киркоров сделал нецензурное признание