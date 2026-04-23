Покинувший Россию Шевчук бродит в лохмотьях в Америке

Рок-группа «ДДТ» выпустила клип на новую песню «Костёр». Видео появилось на YouTube 20 апреля.

© YouTube-канал ДДТ

По сюжету лидер коллектива Юрий Шевчук и бэк-вокалистка Алёна Романова оказываются в постапокалиптическом мире, где среди опустевших промзон и разрушенных объектов пытаются отыскать признаки жизни. Герои бродят с фонарями, а затем устраиваются у костра с гитарой. В кадре также появляются сцены выступлений участников «ДДТ» под солнцем, дождём и снегом.

В тексте песни звучат мрачные и рефлексивные мотивы, перекликающиеся с видеорядом. Шевчук появляется в непривычном образе без бороды и признаётся, что больше не может «играться в рок-н-ролл», завершая композицию строкой о попытке сохранить себя.

Как уточняется в соцсетях коллектива, клип был снят в Лос-Анджелесе во время гастролей группы по Северной Америке в 2025 году.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

