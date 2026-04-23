На фестивале «Архстояние» выступят Beautiful Boys, Стереополина и другие

Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдёт с 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец.

© Соцсети Beautiful Boys

Музыкальную часть фестиваля обеспечат Beautiful Boys, электронный проект Attaque de Panique, синти-поп-исполнительница Стереополина и инди-группа «Источник».

Организаторы подчёркивают, что музыкальная программа развернётся сразу на пяти лесных площадках, где важную роль сыграет природный ландшафт, выступающий соавтором звучания. Как отмечает «Газета.Ru», список артистов будет расширяться.

В программе заявлены проекты Романа Сакина («Школа наземных полётов»), Леонида Тишкова («Частная луна»), Кати Козловой («Мастерская внутреннего света»), Сергея Неботова и бюро «Новое» («SOL»). Также свои работы представят Master's Plan, компания «Глазами инженера» и Banana Gallery.

Фестиваль проводится с 2006 года. За это время в нём приняли участие более 150 авторов, включая Франсуа Роша, Александра Бродского, Адриана Гейзе, бюро West 8, Manipulazione Internazionale и Юрия Григоряна.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Пикник Афиши» впервые станет тематическим и превратится в луна-парк