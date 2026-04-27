Король мемов и обиженных мужчин: почему интернет смеётся над Егором Кридом

Егор Крид — один из самых обсуждаемых исполнителей в интернете. Каждая его выходка разлетается на мемы, а фразы из интервью становятся крылатыми цитатами в соцсетях. А в марте 2026-го он остановил концерт, чтобы отчитать публику за вялость. «Рамблер» вспоминает о самых противоречивых поступках Крида и рассказывает, почему многие не воспринимают его всерьёз.

Как Егор Крид стал мемом

Егор Булаткин, он же Егор Крид, родился в Пензе в 1994 году. Хотя артист с детства увлекался хип-хоп-культурой, биография у него совершенно не рэперская. Он вырос в весьма обеспеченной семье, его отец — директор крупнейшей в России кампании по переработке орехов ООО «Фирма-Унитрон». Единственные приводы в полицию у Егора Крида были из-за любви к граффити.

Перекочевав в Москву, Булаткин приступил к построению карьеры поп-звезды. В 2012 году, когда ему было всего 17 лет, он подписал контракт с лейблом Black Star. Уже в 2014 году Крид выпустил свой первый громкий хит «Самая Самая», благодаря которому в смазливого артиста влюбились тысячи девушек. Но это было лишь началом его эры сердцееда.

В 2018-м Крид стал главным героем реалити-шоу «Холостяк», в котором девушки боролись за его внимание. Уже тогда он начал выдавать перлы, которые после разошлись на мемы. Например, однажды он спросил у одной из участниц, есть ли у неё вредные привычки, и она чистосердечно призналась, что курит. В ответ он драматично отметил: «Наверное, моя самая серьёзная вредная привычка — это доверять людям».

«Холостяк» стал идеальной площадкой для Егора Крида, потому что он любит поговорить о своих чувствах, девушках и о том, как ему не везёт в любви. Время от времени ему приписывали романы со многими знаменитостями: Нюшей, Ольгой Серябкиной, Мирославой Карпович и другими, но пока он сохраняет за собой звание холостяка.

Крид не раз пытался описать свой идеал. Например, в беседе с Super в 2018-м он заявил, что «всем мужикам нравятся сучки и никто не хочет себе примерную девочку». А уже через год Крид признался, что мечтает о простой спутнице из провинции. «Знаешь, я иногда еду в лифте с какой-нибудь девушкой в косынке, и я думаю: “Блин, идеальная жена”». Фрагмент из второго интервью через несколько лет завирусился в соцсетях: пользовательницы стали иронично представлять подобную встречу со звездой.

После ухода из Black Star в 2019 году Криду как будто развязали руки и он решил стать полноценным рэпером. Его тексты стали ещё откровеннее, за что его начали критиковать ещё больше. Например, в 2021-м он выпустил альбом Pussy Boy, в заглавном треке которого он решил ответить своей бывшей девушке Вале Карнавал, бросившей его. «Не хочу жить, я хочу сдохнуть / Ты чё, серьёзно, малышка, поверила? (Ха-ха) Мне ***** [всё равно]!» — говорит он в бридже. Поклонники решили, что этот трек напоминает исповедь обиженного мужчины, пытающегося унизить свою бывшую возлюбленную.

Егор Крид пытается выстраивать образ «настоящего мужика», который меняет женщин как перчатки, но его убедительность в этом амплуа вызывает сомнения. Возможно, сказывается миловидная внешность, но, скорее всего, проблема в излишней эмоциональности. Из-за неё любая его фраза или поступок кажутся наигранными и неискренними. Яркий пример — это мем, где он кричит «Давай, летс гоу, сюда, блин» на футбольном матче. Многих позабавило, как он напрягается и стучит по бокам кулаками. Тестостероновых очков Криду это видео точно не добавило, хотя, вероятно, задумка была именно такой.

Как Егор Крид отчитал целый зал

Концерты Егора Крида всегда были горячей темой. Летом 2025-го он собрал «Лужники», став самым молодым исполнителем, заполнившим главный стадион страны. Правда, больше всего он запомнился скандалом с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Её возмутили откровенные танцы и поцелуй Крида с девушкой на сцене. При всём этом возрастная маркировка шоу была всего 12+. В ответ артист сказал, что не считает эти действия развратными, но номер всё-таки переработал.

В марте 2026-го Егор Крид вновь попал в скандал. На концерте в Краснодаре он резко остановился и перестал петь и танцевать. На протяжении трёх треков зрители наблюдали за застывшим Кридом в маске, на фоне которого вертелись девушки на шестах. После он всё же решил обратиться к поклонникам и отчитать их за неактивность.

Это не шоу-представление. В противном случае ещё раз обращаюсь ко всем: я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солдауты. У нас ещё есть время для того, чтобы всё изменить.

Этот момент быстро стал популярным в соцсетях. Пользователи начали критиковать Крида и снимать на него пародии.

Многих за обидные видео Крид заблокировал, что стало лишь ещё одним поводом для шуток.

Крид не первый и не последний артист, который останавливает концерт по собственному желанию. Например, похожий случай был у рэпера Pharaoh в 2018 году. Он прекратил выступление и сказал, что аудитория «тухлая». Тогда артист пригрозил, что завершит концерт, если они не начнут прыгать. Людей это подзадорило, и они начали прыгать. Возможно, всё дело в том, что Pharaoh всё шоу заводил толпу, а не просто стоял на месте. Не в пользу Крида также играют и постоянные нотации и нравоучения, которые звучат очень странно от лица человека в костюме Дедпула и маске кошки.

Что Егор Крид сказал своим ненавистникам

Крид не стал терпеть унижений и выпустил трек Jealous с рэперами 9mice, тёмным принцем и madk1d. Это было крайне неожиданно, так как тёмный принц и madk1d — это новые звёзды российского хип-хопа, недавно вышедшие из андерграунда, а 9mice — уважаемый модник со своим стилем. Егор Крид же, в свою очередь, у многих всё ещё ассоциируется с поп-певцом, а не дерзким рэпером. Органичнее он смотрелся вместе с Филиппом Киркоровым, Нюшей и даже Михаилом Шуфутинским.

Криду в Jealous достался второй куплет в песне, в котором он заявил: «Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся / Ведь я завидую тому, как вы завидуете». Правда, этот жест поклонники не особо оценили. В Сети стала активно распространяться версия трека без партии Егора Крида. По мнению пользователей, Крид не смог вписаться в эту песню. На защиту исполнителя пришлось встать его коллегам: madk1d на своём концерте заявил, что куплет Крида — это «мясо», а 9mice записал эмоциональное видеообращение почти на пять минут. В нём он сказал, что у людей нет собственного мнения и что Егор Крид — самая большая звезда в стране.

Главное: скандалы — это пиар Крида

Хотя пользователи постоянно находят поводы для насмешек над Егором Кридом, ему это только играет на руку. Став одним из главных поставщиков мемов в российском интернете, он попал в эпицентр обсуждений. Популярность у него от этого не падает, а наоборот, растёт, что доказывает аншлаг в «Лужниках» в 2025-м. В этом году он собирается дать два концерта подряд на этой площадке — 10 и 11 июля. Вероятно, разжигание скандалов уже стало для Егора Крида пиар-стратегией, и, судя по результатам, она работает.

