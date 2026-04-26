ANNA ASTI расстаётся с Биланом, Чеботина садится за решётку

ANNA ASTI и Дима Билан пытаются начать новую жизнь после расставания, Люся Чеботина влюблена так сильно, что готова на преступление, Егор Крид запугивает свою бывшую. «Рамблер» рассказывает о самых интересных релизах отечественной музыки за прошедшую неделю.

Синглы

ANNA ASTI, Дима Билан — «Эпилог»

Жанр: поп.

Ждать песню о счастливой любви от ANNA ASTI уже бессмысленно. В этот раз она вновь поёт о расставании, только теперь исполнительница разделяет свои печали и горести с Димой Биланом. Артисты в треке разыгрывают пару. В первом куплете их герои только-только расходятся: им всё ещё больно, и они пытаются немного уязвить друг друга. Но в припеве они принимают ситуацию и начинают счастливую жизнь уже друг без друга. Композиция посвящена не страданиям, а принятию прошлого и трансформации.

«Мы очень аккуратно шли к этой работе, искали не форму, а правду — в интонациях, в паузах, в том, что не проговаривается напрямую», — рассказал о работе над треком Билан в сообщении для прессы. Главное в песне — не инструментал и не мелодии, а именно эмоциональная подача ANNA ASTI и Димы Билана. При этом они не упустили возможности вставить в свою балладу несколько вокализов.

Егор Крид, Artik & Asti — Karma

Жанр: поп.

Егор Крид, попробовавший себя в амплуа дерзкого рэпера в треке Jealous, вернулся к истокам — к поп-музыке. Артист продолжает строить из себя обиженного мужчину, только в этот раз его лирического героя задело предательство возлюбленной. Он не скупится на колючие упрёки в её сторону, припоминая ей и другого парня, и трату денег. Неким голосом совести в треке выступает Севиль из Artik & Asti, которая нагоняет мрака в припевах и заявляет, что «каждого Иуду настигнет своя карма». Как и другие композиции Artik & Asti, трек Karma отлично впишется в клубную обстановку.

Люся Чеботина — «Мотив преступления»

Жанр: поп.

В новом треке Люся Чеботина пытается доказать, что она та ещё опасная женщина. Ради парня её лирическая героиня готова задвинуть в дальний угол совесть и гордость и даже пойти на преступление. Поверх скрежещущих танцевальных битов, как будто сбежавших из нулевых, Чеботина поёт о всепоглощающей страсти. Вероятно, артистку на композицию вдохновил новый роман, о котором она сообщила в декабре 2025-го.

Жанр: инди-поп.

Инди-артистка Муся Тотибадзе представила песню о безрассудной влюблённости. С одной стороны, композиция рассказывает о болезненном расставании: героиня не может от него отойти и продолжает бродить около дома своего бывшего парня. В то же время в песне остаётся место для надежды. Девушка искренне верит, что рано или поздно её возлюбленный вернётся и скажет ей «прости». Мечтательность трека раскрывается в нежных синтезаторах и чувственном вокале, который мягко тает в эхо. Как призналась исполнительница в пресс-релизе, песня долго лежала «на полке», потому что она «слишком хрупкая и непрактичная для индустрии».

Катя Милтей — «Тихая весна»

Жанр: инди-поп.

Исполнительница Катя Милтей представила самую настоящую весеннюю песню. В ней нет места грусти: только упоение просыпающейся природой. Идеально в эту тему вписалась акустическая гитара, которая постепенно становится резче и мощнее. Один из самых интересных моментов помещён в самое начало песни. Напряжение перед припевом нарастает, Катя Милтей говорит, что сейчас громко закричит, а затем, обманывая ожидания, нежнейше пропевает слово «весна». Песня понравится тем, кто также склонен к романтизации жизни.

«Ночлег» — «Поп-песня о любви»

Жанр: дрим-поп.

Инди-рок-группа «Ночлег» готовится к выпуску первого полноформатного альбома. «Поп-песня о любви» — первый сингл из лонгплея. Сюжет композиции крутится вокруг музыкантов, которые исполняют жизнерадостную песню на сцене. Они также призывают слушателей остановиться и насладиться моментом, пока мир потихоньку сходит с ума. В треке нет резких перепадов — только плавно текущая мелодия под энергичный бит. Для расслабления и энергосберегающих танцев «Поп-песня о любви» подходит как нельзя лучше.

Альбомы

Cream Soda — «Истерика»

Жанр: танцевальная электроника.

Электронная группа Cream Soda продолжает меняться и на этот раз звучит более эмоционально и экспрессивно. В новый альбом «Истерика» вошли 15 энергичных треков. Среди приглашённых артистов в записи лонгплея принял участие рэпер Mayot.

По сравнению с ранними работами Cream Soda лирика в новых песнях стала более личной и женственной. Теперь здесь нет общих и универсальных формулировок, зато есть понятная героиня — истеричная, тревожная и влюблённая. Например, в заглавном треке она обращается к бывшему парню, нагло заявляя, что все его подруги похожи на неё, «только у них нет денег и с мозгом просто беда». А также добавляет, что ему приходится вспоминать её лицо, «чтобы закончить». В сочетании с суматошной электроникой такая смелость смотрится весьма привлекательно.

В альбом также попали и меланхоличные песни. Пластинку завершает трек о воспоминаниях «Времена», посвящённый сооснователю Cream Soda Диме Нове. Он трагически погиб в марте 2023 года, провалившись под лёд вместе со своими друзьями. Учитывая контекст, особенно пронзительно звучат строчки «Ты не пропал, это временно, будут ещё времена, и до утра будет весело».

Для Cream Soda «Истерика» — это первый альбом, в записи которого Дима Нова уже не принимал участия. Группа нашла для себя новый вектор, который, возможно, отпугнёт старых фанатов. Но тех, кто готов к изменениям коллектива, ждёт бешеная танцевальная музыка, в которой появилась та самая живая истерика. С большой вероятностью альбом ещё покажет себя в лучшем свете на летних вечеринках.

Баста и Гуф вскрывают грязное прошлое и играют с цензурой: новые песни