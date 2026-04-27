Главное в музыке: The Beatles воссоединяются, Бузова и Бабкина теперь коллеги

Выжившие участники The Beatles записывают совместную песню, Дрейк заставляет своих фанатов бить лёд, а Бузова и Бабкина становятся напарницами. «Рамблер» рассказывает о самых интересных событиях в мире музыки, произошедших за неделю.

© Соцсети Пола Маккартни

Новости недели

Дрейк спрятал дату выхода альбома Iceman в огромной ледяной глыбе

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк поместил информацию о выходе пластинки Iceman внутрь ледяной глыбы, установленной в центре Торонто. В соцсетях музыкант опубликовал координаты стоянки, где можно было найти конструкцию из множества замёрзших блоков. Поклонники артиста сразу же отправились к месту. Уже на следующий день они нашли журнал, в котором была указана дата — 15 мая.

Бузова и Бабкина раскрыли секрет, который хранили год

Певица Ольга Бузова сообщила в своём Telegram-канале, что перестала скрывать тайну, которую они с Надеждой Бабкиной не разглашали около года. Артистка вновь выйдет на театральные подмостки: она примет участие в постановке «Покровские ворота», где её партнёршей станет Бабкина. Спектакль покажут 25 апреля в театре «Русская песня». Бузова сыграет Людочку, а Бабкина — Маргариту Павловну.

Пол Маккартни и Ринго Старр впервые воссоединятся после распада The Beatles

Двое выживших участников The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые записали полноценную дуэтную композицию. Трек Home to Us попадёт в грядущий сольник Маккартни The Boys of Dungeon Lane, который выйдет 29 мая 2026 года. Пластинку под руководством продюсера Эндрю Уотта пронизывают воспоминания о ливерпульском детстве, ностальгия и память о Джоне Ленноне. Изначально Старр должен был лишь играть на ударных, но после начала работы музыканты решили также дать ему вокальную партию.

Объявлены номинанты премии «Муз-ТВ: Движение»: Билан поборется с Лазаревым

Организаторы опубликовали список номинантов премии «Муз-ТВ 2026. Движение». Чаще других в нём фигурируют Дима Билан и Сергей Лазарев — у обоих по шесть номинаций. Чуть отстают Zivert и Мари Краймбрери (по пять), а также Ваня Дмитриенко, Баста и Клава Кока (по четыре). В категории «Прорыв года» борьба развернётся между «Бондом с кнопкой», Icegergert, Ay Yola, NEMIGA, Дмитрием Журавлёвым, Анной Немченко, «Тима ищет свет» и TRITIA. Церемония награждения пройдёт 6 июня на Live Arena.

Филипп Киркоров получил приглашение от тяжелобольной Селин Дион

Филипп Киркоров получил персональное приглашение от Селин Дион — певица позвала его на одно из своих выступлений. Напомним, в 2022 году канадская звезда была вынуждена уйти со сцены из-за редкого синдрома мышечной скованности, а в марте 2026-го объявила о долгожданном возвращении. Этой осенью Дион отыграет десять концертов в Париже на арене Paris La Défense Arena. Киркоров подчеркнул, что их связывают многолетние дружеские отношения, но совместной записи пока не планируется.

Релиз недели

Cream Soda — «Истерика»

Электронная группа Cream Soda представила новый альбом, состоящий из 15 треков. Его название полностью соответствует содержанию — внутри пластинки суматошные и экспрессивные песни. В отличие от предыдущих обезличенных релизов в «Истерике» явно видна лирическая героиня, которая может быть и наглой, и сентиментальной. Последний трек на пластинке — «Времена» — посвящён сооснователю Cream Soda Диме Нове, который погиб в марте 2023 года, провалившись под лёд.

Материал недели

Сабли Газманова и иконы Лепса: 9 странных хобби артистов, которые вас удивят

Артисты — это те же люди, которым после работы хочется посвятить себя какому-нибудь хобби. Правда, среди них встречаются те, кто выбирает весьма специфичную отдушину. Стивен Моррисон из Joy Division и New Order ездит по своей деревне на настоящем танке, Григорий Лепс скупает иконы, а Брайан Мэй из Queen погружается в таинственные миры астрофизики. Об этих и других необычных увлечениях артистов узнайте в новом материале «Рамблера».

