Мадонна вернулась, лидер Rammstein спел с брутальным русским: новые песни

Поп-певица Мадонна вернулась с первой песней за семь лет, а потомки покойного Принса выпустили его потерянную композицию в годовщину его смерти. Немка horsegiirlL совместила природные мотивы с танцевальной электроникой, а Тилль Линдеманн выпустил горячую метал-новинку с русским вокалистом. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Madonna – I Feel So Free

Жанр: эйфорический танцевальный поп.

Культовая поп-певица Мадонна не стала выпускать первый за семь лет сингл в один день с другими артистами. Дождавшись, пока закончится релизная пятница 17 апреля, певица выпустила песню в субботу. Это помогло Мадонне привлечь к себе внимание и успешно подсветить новинку I Feel So Free, не пропавшую в потоке пятничных релизов.

Композиция стала первой премьерой в поддержку альбома Confessions II, выход которого намечен на 3 июля. Лонгплей тематически и концептуально продолжит Confessions On A Dance Floor – хит-релиз, вышедший в 2005 году. Именно в него попали такие культовые песни Мадонны, как Sorry и Hung Up. Для поддержания эстетики артистка даже воссоединилась с продюсером Стюартом Прайсом, с которым не работала на протяжении 20 лет. В I Feel So Free Мадонна завлекает слушателя на танцпол, обещая перерождение и окрыляющее чувство свободы. Сама артистка поёт только на припевах, а на куплетах соблазнительно шепчет, но аранжировка звучит достаточно энергично, чтобы песню можно было отнести к танцевальным.

Prince – With This Tear

Жанр: чувственная поп-баллада.

На этой неделе прошла десятая годовщина со дня смерти Принса. Культовый рок-артист умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет после случайной передозировки обезболивающими. Релиз его неизданной композиции With This Tear приурочен именно к этой дате.

Длительное время баллада существовала лишь в качестве демо: Принс создал её в 90-е и продал Селин Дион. Канадская певица записала её для своего дебютного альбома, озаглавленного её именем. Теперь фанаты покойного артиста могут оценить также и его исполнение: чувственное и пронзительное. Трогательная баллада о прощании с любимым человеком звучит ещё болезненнее из-за преждевременного ухода музыкант.

Niall Horan – Little More Time

Жанр: романтичный инди-рок.

Экс-участник бойзбэнда One Direction Найл Хоран представил второй сингл в поддержку альбома Dinner Party, выход которого намечен на 5 июня. Как и экс-коллеги по коллективу, артист отошёл от бойкой молодёжной поп-музыки и теперь исполняет душевный инди-рок. В свежей композиции Хоран отчаянно хватается за ускользающее время. Артист мечтает «перевернуть и заморозить часы», чтобы ему не пришлось расставаться с возлюбленной. Конкретные детали их последней встречи превращают композицию в романтичню балладу о скоротечной разлуке, которая ощущается как вечность.

horsegiirlL – Earth Is Turning

Жанр: электроника для хиппи и оптимистов.

Немецкая электронная артистка Стелла Стэллион, известная как horsegiirlL, выпустила сингл в поддержку дебютного альбома. Earth Is Turning – это магическая танцевальная композиция, сочетающая в себе техно-ритмы, вдохновляющую лирику и звуки природы – к примеру, дуновения ветра и шум прибоя. В песне также можно услышать аффирмативные фразы самой Стэллион, умиротворённо повествующей о бесконечном движении Земли, солнечном свете и всепобеждающей силе любви. Содержание трека отлично укладывается в название альбома, получившего название «Природа исцеляется». Его премьера состоится 4 июня.

Till Lindemann ft. Alex Terible – Es Brennt

Жанр: пламенный метал для пироманьяков.

В конце марта лидер метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил сольный сингл Es Brennt (в переводе с немецкого – «Горит»). Артист посвятил новинку притягательному обаянию пламени, давным-давно ставшему обязательной частью шоу Rammstein. Как человек, не раз получавший ожоги во время шоу, Линдеманн со знанием дела спел о том, что огонь неизбежно приносит боль и убивает, но сделал это с поразительным вдохновением.

Спустя всего месяц артист представил обновлённую версию композицию с участием Александра Шиколая – русскоязычного вокалиста дэткор-группы Slaughter To Prevail. Гость не просто повторил партии Линдеманна в экстремальной манере, но и добавил пару строчек на русском. Участие Шиколая придало композиции брутальности и сделало её по-настоящему пламенной.

Альбомы

Kehlani – Kehlani

Жанр: нежный R&B.

Для кого: для людей с тонкой душевной организацией.

Американская R&B-артистка Кейлани отметила 31-й день рождения и решила подарить себе альбом, ставший пятым в её дискографии и названный в честь её самой. В часовой лонгплей вошло 17 нежных композиций, в том числе сингл Folded, принёсший певице первые статуэтки «Грэмми» в номинациях «Лучшее R&B-исполнение» и «Лучшая R&B-песня». Сквозной темой пластинки стала любовь в самых разных её проявлениях – от первых моментов нежности до понимания, что не все отношения заканчиваются на «долго и счастливо». Помимо самой Кейлани, здесь также можно услышать партии рэперов Биг Шона и Лил Уэйна, а также хип-хоп-артисток Карди Би и Мисси Эллиот. Релиз особенно не рекомендуется пропускать поклонникам Мэрайи Кэри.

Demi Lovato – It’s Not That Deep (Unless You Want It To Be)

Жанр: минималистичный танцевальный поп.

Для кого: для тех, кто любит танцевать и влюбляется со скоростью света.

Американская поп-певица Деми Ловато выпустила расширенную версию прошлогоднего альбома It’s Not That Deep. В новое издание вошло восемь новых композиций, в том числе коллаборации с восходящими электронными артистками Роуз Грей и Cobrah. Свежие треки продолжают тематику релиза и представляют собой простую музыку о танцах, любви и быстро вспыхивающей страсти. К примеру, в композиции Low Rise Jeans Ловато описывает свой сексуальный выход на танцпол, а в Nothing On But The Lights скидывает с себя одежду и готовится предаться любви.

Энергичные ритмы и оптимистичные мелодии придают пластинке эйфоричности, а искренность самой Ловато оправдывают видимую простоту релиза. Новая версия It’s Not That Deep наверняка придётся по вкусу всем, кто так и не справился с окончанием эпохи альбома Brat поп-певицы Charli XCX.

Dorian Electra – Dorian Electra

Жанр: мрачный гиперпоп.

Для кого: для угрюмых и мрачных, но энергичных гостей танцпола.

Молодой электро-артист Дориан Электра выпустил мрачный сборник каверов на классические хиты из самых разных жанров. Музыканту удалось оригинально переосмыслить как классику авторской песни (Tambourine Man Боба Дилана), так и столпы альтернативной музыки (Feel Good Inc. группы Gorillaz). Лид-синглом релиза стала композиция Hips Don’t Lie, позаимствованная из репертуара певицы Шакиры. Каждая из этих композиций зазвучала на современный гиперпоп-лад, без труда превратившись в громкий танцевальный хит. Релиз придётся по вкусу всем поклонникам мрачной электроники вроде той, что выпускает певец Artemas.

