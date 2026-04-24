Баста и Гуф иронично высказались о цензуре

Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: текст песни, интересные факты, слушать трек
Песня «Из песни слов не выкинешь» двух главных ветеранов русского рэпа вызвала бурную реакцию слушателей. Трек полон намеренных пропусков и запиканных слов, что обыгрывает тему цензуры в музыке.
Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: текст песни
Припев:
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Куплет 1: Гуф
Сегодня ко мне на лейбл приезжала- (Блестяще)
Типа я с утра зарезал свою сестру ***- [ну да, конечно]
Поступил звонок от одного ***- [нехорошего человека] (-там звони-)
Наступила весна как будто, Артурчик, тебе доброе утро!
Я не перестану никогда писать про своё любимое
Как рас-, как поп-, как у-
Я знаю, что **** мою мобилу
На концертах отдельная трибуна для тех, у кого есть кси-
Ок, ****, как скажете
Я буду читать про **** так, что вы не поймете, что я про ****
Зато все остальные поймут, это я к чему
Мы, как ни крути, обходными путями обойдем любой замут
Всю свою сознательную жизнь я хожу по краю
Если бы вы только знали, как эти меня
Но я, по ходу, сам кайфую от этих испытаний
Баста и Гуф хорошо, но это всё же не Ноггано и Алик
Припев: Баста и Гуф
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по**** [неважно] запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по**** [неважно] запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Куплет 2: Баста
Оригинальный стиль достал х- (What the ****!?) [почему]
Гениальность? ****** Взял и *********
Ваша подземка — это подделка, я был там мельком
Вам глубоко, мне мелко - там по коленку
Подземка, говоришь? Она у меня под с-
Я тебя раскусил, словно сем-
Ты ***** [плох], как вся твоя туса
Я уйду на переку-
Говорят, отбился от рук- (What did you say?)
Мимо проехал патру-
Выложил пост в-, потом в-, потом в Фей-
Тут Баста и Гуф, короче уви-
Припев: Гуф и Баста
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Говорят, из песни слов не выкинешь
Но получилось, как видишь
И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь
В пустых местах за нас допишешь ты
Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: история создания
Альбом «Баста/Гуф 2026» вышел 17 апреля 2026 года. «Из песни слов не выкинешь» открывает его трек-лист. Работа над альбомом велась с 2021 года. Поначалу рэперы хотели выпустить всего семь песен, но в процессе студийной работы у них появилось ещё столько же композиций.
В альбоме нет гостей — только Баста и Гуф. По словам Василия Вакуленко, ему пришлось вспоминать, как он делал музыку в 2010-х, чтобы добиться большей искренности. Артист стремился воссоздать атмосферу дружбы и братства.
В своих соцсетях Гуф рассказывал, что идея второго альбома родилась спонтанно. Они просто сидели на студии и решили попробовать. Артисты не гнались за трендами и не подстраивались под моду. Отклонений от привычного стиля не было. Фитов с другими звёздами тоже не планировали. Чаще всего Баста присылал свой куплет, а Гуф уже под него подстраивался.
Первая песня пластинки — это прямое высказывание Басты и Гуфа про музыкальную цензуру в России. С марта 2026 года в стране действует закон, который запрещает пропаганду наркотиков в интернете. Из-за этого на стримингах вырезали огромное количество композиций. Под удар попали и оба рэпера. Из их первого совместного альбома исчезли целые куски куплетов. Совместный трек с АК-47 под названием «Тем кто с нами» полностью заблокировали на территории РФ. С дебютной пластинки Гуфа «Город дорог» убрали три песни.
В новой композиции «Из песни слов не выкинешь» музыканты приглушили не только слова про запрещённые вещества, но и обычные, ничем не опасные фразы. Так Баста и Гуф насмехаются над цензурой и доводят её до абсурда.
Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: интересные факты
Фраза «из песни слов не выкинешь» — известная русская пословица. Её смысл: из готового произведения нельзя убрать ни одной детали, не потеряв смысл. Баста и Гуф переворачивают это значение. Слова выбросить можно, но тогда текст распадается на обрывки. Слушателю самому приходится их восстанавливать.
В куплете Гуфа звучит обращение «Артурчик». Это отсылка к реальной истории. Гуф говорит о своём нездоровом поклоннике по имени Артур. Этот фанат постоянно вторгается в личную жизнь рэпера. Он преследует Алексея и везде появляется на концертных фото. Ещё Артур часто звонит в полицию от имени Гуфа. Он сообщает о выдуманных преступлениях: закладке бомбы или убийстве.
В 2024 году случился очередной эпизод. Неизвестный позвонил в полицию, назвался бывшим мужем сестры артиста Ольги и заявил, что она застрелила Гуфа. Позже сестра рэпера Ольга Долматова рассказала: это было не впервые. По её словам, «не совсем здоровые психически люди» периодически звонят и утверждают, что она убила брата. Каждый раз ей приходится давать показания полиции. Возможно, Алексей в песне имеет в виду именно этот случай. А может, какой-то другой, ранее не известный публике. Весна — время обострений у психически больных людей.
Баста и Гуф честно признались, что их связывает 15 лет спустя