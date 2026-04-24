Баста и Гуф иронично высказались о цензуре

Песня «Из песни слов не выкинешь» двух главных ветеранов русского рэпа вызвала бурную реакцию слушателей. Трек полон намеренных пропусков и запиканных слов, что обыгрывает тему цензуры в музыке. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: текст песни

Припев:

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Куплет 1: Гуф

Сегодня ко мне на лейбл приезжала- (Блестяще)

Типа я с утра зарезал свою сестру ***- [ну да, конечно]

Поступил звонок от одного ***- [нехорошего человека] (-там звони-)

Наступила весна как будто, Артурчик, тебе доброе утро!

Я не перестану никогда писать про своё любимое

Как рас-, как поп-, как у-

Я знаю, что **** мою мобилу

На концертах отдельная трибуна для тех, у кого есть кси-

Ок, ****, как скажете

Я буду читать про **** так, что вы не поймете, что я про ****

Зато все остальные поймут, это я к чему

Мы, как ни крути, обходными путями обойдем любой замут

Всю свою сознательную жизнь я хожу по краю

Если бы вы только знали, как эти меня

Но я, по ходу, сам кайфую от этих испытаний

Баста и Гуф хорошо, но это всё же не Ноггано и Алик

Припев: Баста и Гуф

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по**** [неважно] запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по**** [неважно] запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Куплет 2: Баста

Оригинальный стиль достал х- (What the ****!?) [почему]

Гениальность? ****** Взял и *********

Ваша подземка — это подделка, я был там мельком

Вам глубоко, мне мелко - там по коленку

Подземка, говоришь? Она у меня под с-

Я тебя раскусил, словно сем-

Ты ***** [плох], как вся твоя туса

Я уйду на переку-

Говорят, отбился от рук- (What did you say?)

Мимо проехал патру-

Выложил пост в-, потом в-, потом в Фей-

Тут Баста и Гуф, короче уви-

Припев: Гуф и Баста

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Говорят, из песни слов не выкинешь

Но получилось, как видишь

И по [неважно], запикаешь, либо вырежешь

В пустых местах за нас допишешь ты

Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: история создания

Альбом «Баста/Гуф 2026» вышел 17 апреля 2026 года. «Из песни слов не выкинешь» открывает его трек-лист. Работа над альбомом велась с 2021 года. Поначалу рэперы хотели выпустить всего семь песен, но в процессе студийной работы у них появилось ещё столько же композиций.

В альбоме нет гостей — только Баста и Гуф. По словам Василия Вакуленко, ему пришлось вспоминать, как он делал музыку в 2010-х, чтобы добиться большей искренности. Артист стремился воссоздать атмосферу дружбы и братства.

В своих соцсетях Гуф рассказывал, что идея второго альбома родилась спонтанно. Они просто сидели на студии и решили попробовать. Артисты не гнались за трендами и не подстраивались под моду. Отклонений от привычного стиля не было. Фитов с другими звёздами тоже не планировали. Чаще всего Баста присылал свой куплет, а Гуф уже под него подстраивался.

Первая песня пластинки — это прямое высказывание Басты и Гуфа про музыкальную цензуру в России. С марта 2026 года в стране действует закон, который запрещает пропаганду наркотиков в интернете. Из-за этого на стримингах вырезали огромное количество композиций. Под удар попали и оба рэпера. Из их первого совместного альбома исчезли целые куски куплетов. Совместный трек с АК-47 под названием «Тем кто с нами» полностью заблокировали на территории РФ. С дебютной пластинки Гуфа «Город дорог» убрали три песни.

В новой композиции «Из песни слов не выкинешь» музыканты приглушили не только слова про запрещённые вещества, но и обычные, ничем не опасные фразы. Так Баста и Гуф насмехаются над цензурой и доводят её до абсурда.

Баста и Гуф — «Из песни слов не выкинешь»: интересные факты

Фраза «из песни слов не выкинешь» — известная русская пословица. Её смысл: из готового произведения нельзя убрать ни одной детали, не потеряв смысл. Баста и Гуф переворачивают это значение. Слова выбросить можно, но тогда текст распадается на обрывки. Слушателю самому приходится их восстанавливать.

В куплете Гуфа звучит обращение «Артурчик». Это отсылка к реальной истории. Гуф говорит о своём нездоровом поклоннике по имени Артур. Этот фанат постоянно вторгается в личную жизнь рэпера. Он преследует Алексея и везде появляется на концертных фото. Ещё Артур часто звонит в полицию от имени Гуфа. Он сообщает о выдуманных преступлениях: закладке бомбы или убийстве.

В 2024 году случился очередной эпизод. Неизвестный позвонил в полицию, назвался бывшим мужем сестры артиста Ольги и заявил, что она застрелила Гуфа. Позже сестра рэпера Ольга Долматова рассказала: это было не впервые. По её словам, «не совсем здоровые психически люди» периодически звонят и утверждают, что она убила брата. Каждый раз ей приходится давать показания полиции. Возможно, Алексей в песне имеет в виду именно этот случай. А может, какой-то другой, ранее не известный публике. Весна — время обострений у психически больных людей.

