Звук обновил систему плейлистов для продвижения артистов

Музыкальный сервис Звук пересмотрел структуру редакционных плейлистов с новинками, разделив ключевые релизы недели на три линейки — «Главное», «Громче» и «Свежо». Обновлённая система призвана упростить продвижение музыкантов разного уровня и сделать навигацию по новинкам удобнее для слушателей.

Каждая из линеек ориентирована на свою категорию артистов. В «Главное» попадут релизы известных исполнителей, «Громче» объединит музыкантов на этапе активного роста, а «Свежо» сосредоточится на новых именах, только начинающих карьеру.

Внутри каждой линейки предусмотрены как мультижанровые флагманские плейлисты, так и жанровые подборки — от поп-музыки и рока до хип-хопа и электроники.

Как пояснила директор по работе с артистами сервиса Звук Катя Комиссарова, новая система должна сделать поддержку музыкантов более понятной и эффективной.

Мы выстроили новую структуру вокруг трёх ключевых линеек. Из этих плейлистов артисты также будут попадать в алгоритмические рекомендации «Сила Звука». Кроме того, героям этих линеек мы будем предоставлять дополнительные возможности — в том числе участие в наших проектах и мероприятиях.

