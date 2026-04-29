Пережила ад, победила тирана и покорила сцену: история Валерии

Валерия — одна из самых узнаваемых фигур на российской эстраде. Её биография похожа на сценарий драматического фильма: девушка из маленького провинциального города, прошедшая путь от домашнего насилия до звания народной артистки и места в рейтинге Forbes. Узнайте, как певице удалось пережить многолетний ад во втором браке и вернуться на сцену, став ещё более успешной, чем прежде.

© Соцсети певицы Валерии

Лучшие песни

Справочная информация

Полное имя: Алла Юрьевна Перфилова (с 1993 года — Валерия Юрьевна Перфилова)

Дата рождения: 17 апреля 1968 года

Рост: 170 см

Музыкальный жанр: поп, русский поп

Место рождения: г. Аткарск, Саратовская область, РСФСР, СССР

Знак зодиака: Овен

Образование: Московская государственная музыкальная академия имени Гнесиных, специализация «эстрадный вокал» (педагоги — Гелена Великанова и Иосиф Кобзон)

Дискография:

Детство и юность Валерии

Будущая звезда родилась 17 апреля 1968 года в небольшом городе Аткарске Саратовской области. При рождении она получила имя Алла. Её отец, Юрий Иванович Перфилов, возглавлял местную музыкальную школу и имел звание заслуженного работника культуры России. Мать, Галина Николаевна, преподавала в этой же школе фортепиано.

© Соцсети певицы Валерии

Валерия в детстве

Музыкальное образование Валерии началось там же, где работали её родители. Уже в пять лет девочка пела романсы, позже освоила фортепиано и скрипку. В 1985 году она поступила в Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав специализацию «эстрадный вокал». Её наставниками стали народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова. Гнесинку она окончила в 1990 году.

Начало творческой карьеры Валерии

Сценический путь Валерии начался еще в 1985 году — она выступала в ансамбле при Доме культуры Аткарска, которым руководил её дядя Владимир Зотов. Участвуя в концерте ВИА в Саратове, она привлекла внимание известного джазового музыканта Леонида Ярошевского, который позже стал её первым мужем.

В 1987 году Валерия успешно прошла отбор и дошла до финала фестиваля эстрадной песни в Юрмале. В 1988 году Алла Перфилова впервые появилась в телеэфире — в передаче «Шире, круг» она исполнила песню «Будь со мной». Вскоре она взяла сценический псевдоним Валерия, а в 1993-м официально изменила имя в паспорте. По словам артистки, она хотела подобрать «звонкое, хлёсткое имя» и выбрала то, которым мама называла её первую неделю после рождения. Родительница передумала во время оформления документов и назвала дочь Аллой в последний момент.

© Алексей Бойцов/РИА Новости

Карьера и достижения

В 1991 году Валерия познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным. Их сотрудничество и последующий брак ознаменовались началом самого продуктивного периода в карьере певицы. В 1992 году Валерия выпустила первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony», созданный при участии Виталия Бондарчука и американского композитора Ричарда Найлса. В том же году она записала альбом русских романсов «Побудь со мной».

1992 год принёс Валерии победу в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на международном конкурсе «Братиславская лира» и приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92». В 1993 году решением Союза журналистов России певице присудили звание «Человек года».

В 1995 году вышел альбом «Анна», песни из которого долгое время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плейлистах ведущих радиостанций России. К трекам «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты видеоклипы. В 1997 году Валерия закончила работу над альбомом «Фамилия, часть 1».

© Алексей Бойцов/РИА Новости

Александр Шульгин и Валерия

В 2001 году из-за разногласий с Шульгиным Валерия ушла из шоу-бизнеса. Но уже в 2003 году состоялось её триумфальное возвращение. Песня «Часики» получила «Золотой граммофон», а новый альбом «Страна любви» установил рекорд по рейтингу продаж по сравнению с предыдущими пластинками певицы.

В 2023 году вышел трибьют-сборник песен Валерии, который засвидетельствовал влияние певицы на новое поколение артистов. Релиз включил 16 каверов на главные хиты Валерии. В записи приняли участие звёзды современной сцены: Мари Краймбрери, Инстасамка, Zivert, Мот, группа «Руки вверх!», L'One, Xolidayboy и другие. Сама Валерия высоко оценила эту работу, назвав молодых артистов «новым временем, которое рождает новых героев». 16 ноября 2023 года в московском концертном зале «Live Арена» прошёл одноимённый концерт, где многие из этих исполнителей представили знакомые песни в новой аранжировке.

За свою карьеру Валерия стала многократным лауреатом премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards и «Песня года». В 2004 году Валерия стала обладательницей премий двух главных музыкальных каналов России — «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards в номинации «Лучшая исполнительница». Позже она получила четыре премии «Золотой граммофон» и премию MTV RMA за «Лучшую песню».

Всего за свою карьеру певица записала около 20 альбомов и выпустила более 50 видеоклипов. В рейтинге журнала Forbes среди 50 самых высокооплачиваемых российских деятелей культуры, спорта и музыки за 2005 год Валерия заняла 9-е место.

Личная жизнь Валерии

Личная жизнь певицы, как и её творческий путь, знала и головокружительные взлёты, и глубокие падения. Валерия была замужем трижды.

Первый брак

© Соцсети певицы Валерии

Валерия и Леонид Ярошевский

Первым избранником певицы стал джазовый музыкант Леонид Ярошевский. Они познакомились в 1985 году на музыкальном конкурсе, когда будущей звезде было всего 17 лет. Свадьба состоялась в 1987-м, после чего молодожёны переехали в Москву. Этот брак оказался недолговечным: Ярошевский эмигрировал в Швейцарию и хотел забрать Валерию с собой, но она выбрала карьеру. Сам Ярошевский позже неоднократно давал интервью и даже написал книгу «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска», в которой усомнился в словах бывшей супруги. Музыкант заявил, что его бывшая придерживается «удобной репутации» и не упоминает, что брак развалился из-за её измены с продюсером Александром Шульгиным.

Второй брак и 10 лет ада

В 1991 году Валерия познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным. Этот союз, продлившийся около десяти лет, подарил ей невероятную популярность и троих детей, но обернулся для певицы настоящим кошмаром. Шульгин оказался домашним тираном. В интервью для шоу «Крупным планом» Валерия призналась: «То, что я осталась жива — это вообще какое-то чудо». Продюсер полностью изолировал её от внешнего мира, друзей и родных, контролировал каждый шаг, был агрессивен и злоупотреблял алкоголем.

© Gennadii Usoev/globallookpress.com

Валерия и Александр Шульгин

Наиболее шокирующие подробности жестокости Шульгина всплыли после того, как певица решилась на развод в 2002 году. В эфире программы «Секрет на миллион» в 2017 году Валерия рассказала, что муж неоднократно поднимал на неё руку, в том числе во время беременности. Через три недели после рождения дочери Анны он вонзил ей нож в ногу.

В браке с Шульгиным у Валерии родились трое детей: дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. По словам певицы, больше всего она боялась за своих детей, которые тоже страдали от жестокости отца. В беседе с изданием Starhit дочь артистки Анна Шульгина вспоминала: «Он мог жестоко наказать: выбросить меня на улицу, запереть на сутки в вольере с собаками или избить». Этот тяжелый опыт Валерия позже назвала «10 годами ада».

Третий брак и обретённое счастье

В 2003 году в жизни Валерии появился известный продюсер Иосиф Пригожин. Их знакомство произошло благодаря адвокату, который одновременно работал с Пригожиным и защищал интересы певицы в суде во время развода с Шульгиным. Несмотря на недоверие, которое поначалу испытывала Валерия, Пригожин влюбился в неё с первого взгляда. Как продюсер признался в интервью газете «Антенна-Телесемь» в 2023 году, он начал вместе с Валерией ездить на гастроли и понял, что не может дышать и жить без неё, что она стала для него кислородной подушкой. 5 июня 2004 года пара официально зарегистрировала брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2015 году Валерия пережила тяжелую личную трагедию. В интервью Яне Чуриковой она впервые рассказала, что в 47 лет узнала о беременности, но из-за сильной вирусной инфекции и приёма антибиотиков ей не удалось сохранить ребёнка. Певица призналась, что они с мужем уже придумали имя будущему малышу.

В интервью 2024 и 2025 годов Валерия с теплом отзывалась о браке с Пригожиным. Она отмечала, что идеальных браков не бывает, но у них с супругом нет рутины. Они умеют балансировать и вместе решать острые моменты. Сама Валерия неоднократно подчёркивала, что секрет их крепких отношений — в общих взглядах, взаимопонимании и умении разговаривать друг с другом, не замалчивая проблем.

Дети и внуки

© Соцсети певицы Валерии

Дети Валерии — Анна, Артемий и Арсений — рождены в браке с Александром Шульгиным. Старшая дочь, выступающая под псевдонимом SHENA (в 2020 году она официально сменила имя с Анны на Шену), пошла по стопам матери и строит музыкальную карьеру. Артемий Шульгин также занимается музыкой, а младший сын Валерии Арсений стал предпринимателем.

В апреле 2025 года Валерия стала бабушкой во второй раз: у её младшего сына Арсения и его жены Лианы родился сын Мирон. Старшая внучка певицы, Селин, появилась на свет 1 января 2021 года. В 2025 году Валерия записала песню со своей старшей внучкой Селин, чем очень тронула поклонников.

Общественная деятельность и взгляды

Валерия регулярно участвует в благотворительных проектах. В 2012 году она дала несколько бесплатных концертов в Туве в поддержку жителей, пострадавших от землетрясений. На собранные средства были оплачены детские путёвки в лагерь «Орлёнок». Певица также регулярно выступает на церемониях «Новое Радио AWARDS», которые объединяют музыкальную премию и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

В интервью 2026 года в беседе с «Рамблером» Валерия осудила использование искусственного интеллекта в музыке, назвав эту тенденцию опасной. Вскоре после этого артистка и сама представила песню «Голос за гранью», записанную в сотрудничестве с искусственным интеллектом.

Валерия сейчас

© Соцсети певицы Валерии

В 2025 году Валерия выпустила альбом «Исцелю», заявленный, как последний в карьере. Сама певица объяснила, что отказывается от выпуска новых полноформатных альбомов, стремясь сохранять концептуальность своих работ. «Хочется, чтобы это было концептуально. После „Исцелю“ так делать мне уже не хочется», — рассказала она в интервью ТАСС.

В начале 2025 года появилась информация, что певица завершает карьеру. Её супруг и продюсер Иосиф Пригожин заявил: «Она не хочет уходить со сцены старой бабкой». Однако сама Валерия уточнила: с музыкой она расставаться пока не собирается и рассматривает формат выпуска синглов вместо полноформатных альбомов.

Валерия продолжает выступать с концертами, а её аудитория обновляется — среди поклонников появляется все больше молодых людей в возрасте 19–20 лет. Певица также занимается бизнесом: она выпускает собственную линию духов и ювелирных украшений De Leri, а также является автором книг «И жизнь, и слезы, и любовь» и «Йога с Валерией».

Заключение

Биография певицы Валерии — это история о том, как талант и сила духа позволяют преодолеть самые жестокие испытания. Пройдя через домашнее насилие, Валерия не только вернулась на сцену, но и стала одной из самых титулованных и высокооплачиваемых исполнительниц России. Ее путь от провинциальной девочки из Аткарска до народной артистки России — пример того, как любовь к музыке помогает добиться успеха, несмотря на трудности в личной жизни.

Клипы Валерии

Валерия — Самолёт

Видео по теме от RUTUBE

Валерия — Не обижай меня

Видео по теме от RUTUBE

Валерия — Капелькою

Видео по теме от RUTUBE

