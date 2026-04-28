Как певица в древнем сарафане стала иконой музыки: путь Татьяны Куртуковой

Татьяна Куртукова — певица, которая превратила фольклор в один из главных трендов российской поп‑музыки середины 2020‑х. На сцене она появляется в народных сарафанах, а её аранжировки устроены как поп‑хиты. Это выделяет артистку на фоне современников.

В 2024 году её хит «Матушка» возглавил основные отечественные чарты, а сама Куртукова стала обладательницей престижных музыкальных премий, включая «Муз-ТВ» и «Виктория». Из этого материала вы узнаете, как бывший педагог из Пензы стала звездой и новым символом традиционной русской музыки.

Краткая справка об артистке

Полное имя: Татьяна Сергеевна Куртукова (в замужестве Макеева).

Дата рождения: 9 сентября 1993 года.

Рост: примерно 165 см.

Музыкальный жанр: народная музыка, фолк‑фюжн, поп‑фолк с элементами современной электроники и мощного вокала.

Место рождения: Хабаровск.

Знак зодиака: Дева.

Образование: Государственный музыкально‑педагогический институт имени М. М. Ипполитова‑Иванова, факультет народного пения. Магистратура Пензенского государственного университета по специальности «Психолог‑педагог».

Дискография:

Детство и юность: путь от пианино к фольклорным экспедициям

Татьяна Куртукова родилась в Хабаровске, где её мама работала политологом, а отец — инженером. Позже семья занялась собственным бизнесом в сфере продаж кондитерских изделий. С детства она проявляла интерес к музыке. Куртукова считает, что вокальные данные она унаследовала от прабабушки Ганнушки, певшей в церковном хоре.

В раннем возрасте Куртукова начала играть на пианино и упорно требовала, чтобы родители отдали её в музыкальную школу. В детстве её семья переехала в Пензу, которую певица позже стала называть своим родным городом. Там она окончила музыкальную школу № 3, затем поступила в Пензенский колледж культуры и искусств по специальности «Хоровое дирижирование».

Уже в подростковом возрасте Куртукова начала выезжать в фольклорные экспедиции, где собирала и изучала народные песни, а также выступала на местных мероприятиях. В 2008 году, будучи 14‑летней, она отправилась в Санкт‑Петербург на фестиваль‑конкурс «Окно в Европу» и завоевала Гран‑при. Через год она выступила на фестивале «Орлята России» в Туапсе, где также получила высшую награду.

В 2012 году Куртукова переехала в Москву и поступила в ГМПИ имени Ипполитова‑Иванова на факультет народного пения, где прицельно занялась академическим вокалом. После окончания института в 2016 году она вернулась в Пензу, совмещая преподавательскую деятельность и учёбу на психолога-педагога в магистратуре.

Карьера: от фольклора до «Матушки»

Первые годы после возвращения в Пензу были для будущей певицы преимущественно педагогическими. Куртукова ставила голос студентам в Пензенском колледже искусств и в Институте театрального искусства имени Ершова, одновременно работая в фолк‑коллективе «Plamen’». Её музыкально‑исполнительская карьера формально стартовала в 2018 году, когда Куртукова записала несколько треков под псевдонимом TAiNA. Широкой известности ей это тогда не принесло.

Переломный момент наступил в 2022 году благодаря синглу «Русская зима». В этой композиции Куртукова начала смешивать традиционные мотивы с поп‑культурой: насыщенный инструментал, яркие биты и запоминающийся образный ряд о снеге, калине и снегирях. Трек стал одним из первых её заметных релизов и привлекли внимание более широкой аудитории.

Ещё через несколько лет вышла песня «Матушка» на музыку и слова Петра Андреева. Куртукова не рассчитывала на массовый успех хита, а сама композиция получилась скорее как личная, внутренняя история. Многие радиостанции и телеканалы сначала не решались выпускать трек в эфир.

Изменить ситуацию помогла волна пользовательского контента: тысячи роликов в соцсетях под «Матушкой» сделали композицию вирусной. В 2024 году трек несколько раз возглавлял российские чарты, а к 2025 году клип на YouTube набрал десятки миллионов просмотров.

За этот период Куртукова получает сразу несколько значимых наград:

Премия «МУЗ‑ТВ» в номинациях «Лучшая песня» и «Певица года».

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» как «Певица года» и за «Песню года» («Матушка»).

Её музыку в прессе описывают как «современный этно‑фолк»: академический народный вокал соединяется с электронными аранжировками, баяном, перкуссией и поп‑динамикой. Критики отмечают, что именно такой подход помог Куртуковой сделать народную музыку актуальной для молодой стриминг‑аудитории, не превращая её в пародию или рекламный продукт.

Личная жизнь: школа, 10 лет и дочь Евника

Татьяна Куртукова старается не выставлять личную жизнь на обозрение, но в ряде интервью описала главные вехи отношений с мужем, юристом по международному праву Никитой Макеевым. По её словам, они учились в одной школе, но после выпуска перестали общаться друг с другом. Спустя десять лет будущий супруг написал ей в соцсетях, и между ними завязался роман. В 2019-м влюблённые поженились.

В конце 2023 года у супругов родилась дочь Евника Никитишна. В интервью Алёне Жигаловой Куртукова пояснила, что имя было образовано от формы «Ника», а «Евника» является её полным вариантом; на родах присутствовал муж. В интервью с Лаурой Джугелия Куртукова отметила, что рассматривает семейную жизнь как важный контраст к гастрольному и медийному ритму, а в будущем пара планирует расширять семью.

Популярные хиты

Официальных студийных альбомов у Куртуковой нет. Её ключевые достижения связаны с синглами, стабильно попадающими в топы стриминг‑платформ. Ниже — три самых заметных трека, которые определили её успех.

«Матушка»

Главный хит Татьяны Куртуковой, который покорил массы. Первая версия композиции появилась ещё в 2018 году под названием «Про любовь», когда она работала как TAiNA, но широкой известности ей это не принесло. После официального релиза в 2022 году и волны пользовательского контента в 2024 году трек несколько раз возглавлял чарты, а его клип на YouTube набрал десятки миллионов просмотров. Именно за «Матушку» Куртукову наградили премиями «МУЗ‑ТВ» и «Виктория».

«Одного»

Композиция вышла в сентябре 2024 года и подтвердила, что успех «Матушки» не был случайностью. В первом полугодии 2025-го трек входил в десятку самых прослушиваемых композиций на российских стримингах. Композиция посвящена теме любви. В этом треке Куртукова опирается на народный говор, используя формы типа «яво» вместо «его». Это помогло сделать песню одновременно камерной и узнаваемо русской, привлекая как любителей фолка, так и более молодую аудиторию.

«Русская зима»

Один из треков 2022 года, горячо любимый поклонниками творчества Куртуковой. В этой композиции артистка сочетает традиционные элементы с современными танцевальными ритмами. Образная часть песни строится на зимних мотивах — снегири, калина, белый снег, что усиливает её «глубоко народный» колорит. Хотя «Русская зима» не добилась тех же позиций в чартах, что «Матушка», среди поклонников артистки она считается важным этапом в поиске фирменного стиля Куртуковой.

Лучшие клипы

Татьяна Куртукова — Одного

Татьяна Куртукова — Матушка

Татьяна Куртукова — Ромашка-Василёк

