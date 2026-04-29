Лгал поклонникам ради денег, умер в одиночестве: что сгубило Евгения Осина

Евгений Осин скончался чуть меньше восьми лет назад, но поклонники советской рок-музыки продолжают вспоминать его с теплом и любовью. Он прославился композициями «Плачет девушка в автомате», «Ялта» и «Качка», но так и не смог побороть губительную зависимость. «Рамблер» вспоминает историю талантливого музыканта и рассказывает, что привело его к ранней смерти в возрасте 54 лет.

Чем прославился Евгений Осин

Евгений Осин увлекался музыкой с детства, но только к 22 годам сумел попасть на сцену. Поначалу артист выступал с группой «Кекс», собранной им же, затем временно присоединялся к «Николаю Копернику» и «Альянсу». В 1988-м Осина взяли вокалистом в популярную группу «Браво»: вместе с ним всесоюзно известный рок-н-ролл-коллектив записал композиции «Добрый вечер, Москва!» и «Юрий Гагарин». В составе «Браво» Осин не закрепился и уже к середине 90-х начал выпускать сольные композиции.

Дебютная пластинка Осина «70-я широта» вышла в 1992 году. В неё вошли хиты «Плачет девушка в автомате» и «Портрет Пабло Пикассо», написанные малоизвестными авторами. Артист придерживался простого образа и открыто сравнивал свои композиции с «домашними песнями под гитару».

Осин активно работал над новыми альбомами вплоть до 2001 года, после чего в его творчестве наступил спад. Тогда же музыкант попытался устроить личную жизнь, взяв в жёны Наталью Черемисину. В 2002-м у супругов родилась дочь Агния. Но отношения не сложились, и уже в 2004 году жена Осина подала на развод. Позже в беседе с изданием StarHit Черемисина призналась, что сделала это из-за чрезмерного увлечения мужа алкоголем и связанного с ним домашнего насилия.

В 2010-м Осин устроился преподавателем в детскую музыкальную школу и собрал коллектив «Фишки», в который пригласил и свою дочь. Но вскоре бывшая супруга перевела ребёнка в другое заведение, и история «Фишек» прервалась.

Что погубило Евгения Осина

Начиная с 2016 года СМИ регулярно публиковали новости об ухудшении состояния Осина. Временами артист и сам приглашал телевизионщиков к себе домой и обращался за помощью, заявляя об отсутствии денег и поддержки со стороны родственников. Например, в 2016-м Осин стал героем документального фильма НТВ, в котором открыто признался в алкоголизме. Артист также заявлял, что страдает от одиночества и невозможности общаться с единственной дочерью, родившейся в 2002 году в браке с Натальей Черемисиной. Беседуя с онлайн-порталом Super, Осин отмечал, что мечтает встретить новую любовь, но не хочет ответственности из-за предчувствия скорой смерти. Тогда же ему диагностировали панкреатит.

В 2017-м артист заявил, что больше не может ходить и нуждается в дорогостоящем лечении. Осин обратился за поддержкой к поклонникам в надежде, что собрать деньги удастся с их помощью. Но его слова в соцсетях опровергла подруга и коллега Наталья Штурм.

Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку? Знаете, сколько денег прислали ему поклонники на «псевдолечение»? Всего лишь 200 рублей! Значит, меня услышали! Знайте, эти деньги не на лечение, а на смерть.

Артистка также заявила, что оплатила для Осина одноместную палату в частной клинике, но он отказался от лечения. Спустя два месяца артиста всё же отправили на реабилитацию в Таиланд, но он провёл в ней лишь месяц и впоследствии вернулся к вредной привычке. По оценке куратора его лечения Никиты Лушникова, Осин сорвался из-за огромных гонораров, выплаченных артисту за участие в ток-шоу. Его слова цитировала «Комсомольская правда».

Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Согласно официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

Свою версию произошедшего выдвигал Андрей Разин, прославившийся как продюсер групп «Ласковый май» и «Мираж», а также эстонской певицы Анне Вески. Вскоре после похорон Осина Разин назвал виновницей его гибели Наталью Штурм. В беседе с НСН Разин заявил, что артистка «спаивала покойного» на протяжении восьми часов.

Евгений Осин и Наталья Штурм

Штурм подмешивала ему психотропные вещества, чтобы завести в квартиру съёмочную группу. Она хотела забрать его в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант. Штурм проникла в его дом под предлогом работы над музыкальной аранжировкой. После её визита Осину стало хуже. У него возник речевой спазм под воздействием психотропного вещества. Он не мог прийти в себя два дня.

Разин настаивал, что будет «разрабатывать эту версию» вместе со следствием. Тем не менее обвинения против Штурм никто не поддержал, а доказательств продюсер не предоставил.

