Кто на самом деле спел «Песню Мамонтёнка»

Музыку к трогательной песенке, которую поёт главный герой мультфильма «Мама для мамонтёнка», жители России помнят с самого детства. Эта композиция стала символом надежды и безусловной любви к маме, известным нескольким поколениям слушателей.

Клара Румянова — «Песня Мамонтёнка»: текст песни

По синему морю, к зеленой земле,

Плыву я на белом своем корабле,

На белом своем корабле,

На белом своем корабле.

Меня не пугают ни волны, ни ветер, —

Плыву я к единственной маме на свете.

Плыву я сквозь волны и ветер

К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу,

«Я здесь, я приехал!», — я ей закричу,

Я маме своей закричу,

Я маме своей закричу…

Пусть мама услышит, пусть мама придет,

Пусть мама меня непременно найдет!

Ведь так не бывает на свете,

Чтоб были потеряны дети.

Ведь так не бывает на свете,

Чтоб были потеряны дети.

Клара Румянова — «Песня Мамонтёнка»: история создания

В основе этой трогательной истории лежит реальное событие. Летом 1977 года в Магаданской области рабочие нашли идеально сохранившуюся тушу детёныша мамонта, который пролежал в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Учёные предположили, что малыш, которому дали имя Дима, упал в яму с водой и не смог выбраться, замерзнув в полном одиночестве. Узнав об этом, детская писательница и сценарист Дина Непомнящая не смогла смириться с таким трагическим финалом и написала добрую сказку со счастливым концом.

Её сценарий лёг в основу мультфильма, который снял режиссёр Олег Чуркин. Изначально худсовет не хотел пропускать картину, посчитав, что она не представляет ценности. Тогда Непомнящая сочинила текст, а выдающийся композитор Владимир Шаинский написал к нему простую, но очень душевную и запоминающуюся музыку. Именно песня превратила грустную историю в светлую и трогательную.

Песню для главного героя исполнила актриса Клара Румянова. Её высокий, немного детский голос был знаком всем по ролям Зайца из «Ну, погоди!», Крошки Енота и множества других персонажей советской мультипликации. Румянова стала единственной актрисой в СССР, получившей звание «Заслуженный артист РСФСР» за работу по озвучиванию мультфильмов. Позже она признавалась, что озвученный ею Мамонтёнок был одним из её самых любимых персонажей.

Клара Румянова — «Песня Мамонтёнка»: интересные факты

Жизнь самой Клары Румяновой оказалась трагичной и полной одиночества, в отличие от её добрых героев. У неё не было детей, а её личная жизнь не сложилась. Это делает её пронзительное исполнение ещё более щемящим.

Удивительно, но первоначальный эскиз мамонтёнка, который нарисовал художник Вячеслав Назарук, был довольно страшным: маленькие глазки, длинная шерсть и большие бивни. Только после того, как он сделал героя более мультяшным, круглоглазым и без бивней, мамонтёнок приобрёл знакомый нам умилительный вид.

Песня Мамонтёнка стала не только визитной карточкой мультфильма, но и музыкальным символом поиска родного человека. Композиция прочно вошла в культурный код нескольких поколений, и её до сих пор напевают и дети, и взрослые. Фраза «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети» стала крылатой.

Клара Румянова — «Песня Мамонтёнка»: клип

Отдельного музыкального клипа на эту песню не снимали. Однако существует фрагмент фильма-концерта 1983 года, где Клара Румянова исполняет её под реальную фонограмму. В этом видео актриса сидит на сцене и с очень искренним выражением лица поёт о поисках мамы. Этот уникальный концертный номер сохранился в архиве телевидения и доступен для просмотра. Также песня звучит в самом мультфильме «Мама для мамонтёнка», который стал для неё полноценным клипом.

Клара Румянова — «Песня Мамонтёнка»: ремиксы

У этой песни, как и у многих других классических мелодий, существует множество современных переработок. Она часто используется в качестве саундтрека, её ремиксы можно услышать в телепередачах. Отдельно стоит отметить трек рэп-дуэта «ЛСП» под названием Мамонтёнок, который был выпущен в 2018 году. В этой композиции музыканты творчески переосмыслили оригинальную песню, добавив к знаменитому тексту «Я на белом корабле, как мамин мамонтёнок» свои куплеты и полностью изменив музыкальное сопровождение на современный бит.

