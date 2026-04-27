Соколовский раскрыл имя своего врага в шоу-бизнесе

Влад Соколовский рассказал, в каких отношениях он был с другим участником дуэта «БиС» Дмитрием Бикбаевым. По его словам, у них был период вражды.

Распад коллектива в прошлом Соколовский объяснил неумением вести диалог. «Мы действительно были врагами — вели холодную войну в одно время», — заявил артист в интервью изданию «СтарХит». Он добавил, что им сильно мешали некоторые люди и коалиции, но сегодня они слышат друг друга. Соколовский также подчеркнул, что они хорошо знают друг друга как противников, и именно это считает залогом ценной и успешной коммуникации с коллегой.

Дуэт «БиС» был образован во время седьмого сезона шоу «Фабрика звёзд». В дискографии коллектива всего один альбом «Двухполярный мир». Несмотря на наличие хитов («Катя», «Кораблик», «Твой или ничей»), в 2010 году группа прекратила своё существование. О воссоединении «БиС» музыканты объявили 12 марта 2026-го. Своё возвращение они отметили новой песней под названием «Ещё не поздно».

