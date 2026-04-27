Иосиф Пригожин жёстко пристыдил Егора Крида

Продюсер Иосиф Пригожин осудил артистов, которые срываются на зрителей из-за телефонов на концертах. Он заявил, что исполнители обязаны работать для поклонников и благодарить за каждый проданный билет.

© Соцсети Иосифа Пригожина

По мнению Пригожина, бороться со съёмкой во время выступлений бесполезно. Раньше зрителям запрещали записывать видео, а сейчас таких ограничений нет. Это тенденция времени, и это всё равно что запретить искусственный интеллект.

Продюсер отметил, что некоторые зрители перебарщивают и лишены культуры воспитания. Люди приходят на концерт не за удовольствием, а чтобы куда-то выложить запись. Снимая, человек слушает артиста невнимательно. Но, по словам Пригожина, это бессмысленно запрещать. «Моя позиция неизменна. Артист, как и политик, служит народу. Он создает радость, атмосферу», — поделился он в беседе с «Газетой.ру».

Пригожин подчеркнул: популярность часто уходит быстро, а с ней и деньги. Поэтому артист должен с уважением относиться к каждому поклоннику и контролировать свои эмоции, какой бы звездой он ни стал.

Ранее Егор Крид остановил концерт, чтобы прочитать нотации своим поклонникам. Ему показалось, что толпа не слишком эмоционально реагирует на его песни. Он также выступил против использования телефонов на своих концертах.

Король мемов и обиженных мужчин: почему интернет смеётся над Егором Кридом