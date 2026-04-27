Легендарный московский клуб объявил о закрытии

На Таганке закрылся клуб Powerhouse Moscow, который проработал около 13 лет — с 2013 года. В середине марта в нём была проведена последняя вечеринка.

© Соцсети клуба Powerhouse

О трудных временах команда Powerhouse заявляла ещё в январе, тогда же они не исключали, что проект может закрыться. Формат заведения не был классическим клубным: скорее, это был гибрид бара, концертной площадки и общественного пространства. Пик его популярности пришёлся на середину 2010-х.

Организаторы Powerhouse Moscow объяснили закрытие клуба в соцсетях так: «Это был всплеск энергии, свободы и хаоса, характерный для независимой музыкальной сцены. Такие места существуют в моменте: они возникают, когда сходятся музыка, настроение времени и люди». Они поблагодарили всю команду, артистов, посетителей, менеджеров и партнёров из разных стран, пообещав: «Мы обязательно увидимся снова!»

Культовый клуб Басты объявил о закрытии