Shaman заявил, что молодые артисты ему неинтересны

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, заявил, что не считает нужным записывать дуэты с молодыми музыкантами. При этом он намерен продолжать совместное творчество с Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом и Игорем Бутманом.

© Соцсети Shaman

Исполнитель, который относит себя к категории молодых артистов, пришёл к выводу: если всё же создавать необычный дуэт, то только с самим собой. Других задумок для коллабораций у него нет.

Shaman подчеркнул, что творчество Расторгуева, Лепса и Бутмана «всегда молодо и актуально», назвав их блестящими артистами, чьё мастерство не раз проверено годами. Дронову, по его словам, крупно повезло найти с ними общий язык. «Я думаю, что мы будем это делать и дальше», — заметил певец в беседе с ТАСС.

