«Алиса» и Jane Air выступят на обновлённом фестивале Dobrofest

После долгого перерыва возобновит свою работу рок-фестиваль Dobrofest. Событие состоится 4–5 июля 2026-го, но уже на другом месте — в Кинопарке Москино.

Организаторы пояснили: «Переезд — это не просто смена локации, а полноценный перезапуск проекта с расширенными инфраструктурными возможностями и обновлённой концепцией». Их слова цитирует издание «Газета.ру».

Часть музыкальных коллективов уже объявлена. В списке значатся «Алиса», «Пилот», «Слот», Jane Air, F.P.G, «Бригадный Подряд», «Северный Флот», Sellout, «Операция Пластилин», «АнимациЯ», «Включай Микрофон!» и другие. Также в афише есть новые имена: диско-панк-проект El Mashe, нижегородская альтернативная группа CARDIO KILLER и кавер-бэнгер-коллектив The Translators.

В последний раз до этого Dobrofest проходил в Ярославской области в 2019 году. Затем были перерывы из-за пандемии и отмен. Теперь фестиваль перезапущен.

