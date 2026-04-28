«Как я люблю тебя»: Клава Кока рассекретила жениха с помощью песни

Клава Кока — «Как я люблю тебя»: текст песни, интересные факты, слушать трек
Выпустив мини-альбом «Как я люблю тебя», Клава Кока рассекретила свои отношения с блогером Дмитрием Масленниковым. Их история любви тронула пользователей соцсетей, а песни с пластинки попали в топы российских чартов. «Рамблер» приводит текст заглавной композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Клава Кока — «Как я люблю тебя»: текст песни
[Припев]
Как я люблю тебя
Клетками, мыслями
Лучшими песнями
Ты — моя истина
Мы — суть пребывания
Мы — суть человечности
Мы — смысл страдания
И бесконечности
[Куплет 1]
Мы не нашли друг друга — мы вспомнили
Будто вернулась домой, и в тот же миг
Вдруг всё важное оказалось в комнате
В которой просто есть ты
Моё внезапное спокойствие в хаосе
В каждом взгляде, движении, паузе
Мне не страшно с тобой состариться
Не потеряв красоты
[Бридж]
Зачем мне все, если ты всё?
Ведь ты пришёл, и всё прошло
Быть глупой, странной, быть любой с тобой
Быть собой с тобой
Зачем мне все, если ты всё?
Ведь ты пришёл, и всё прошло
Уснуть, проснуться, в унисон с тобой
И видеть сон с тобой
[Припев]
Как я люблю тебя
Клетками, мыслями
Лучшими песнями
Ты — моя истина
Мы — суть пребывания
Мы — суть человечности
Мы — смысл страдания
И бесконечности
[Куплет 2]
Спасибо, что меня добился
Позволил мне влюбиться трижды
В тебя, в себя и в то, что выше
В нами созданные жизни
Когда над нами будет дождь:
Я знаю, ты откроешь зонт, любя
И выйдет свет за горизонт
А я — я выйду за тебя
[Припев]
Как я люблю тебя
Клетками, мыслями
Лучшими песнями
Ты — моя истина
Мы — суть пребывания
Мы — суть человечности
Мы — смысл страдания
И бесконечности-и
Клава Кока — «Как я люблю тебя»: история создания
Трек «Как я люблю тебя» стал заглавным в одноимённом мини-альбоме Клавы Коки, который вышел 3 апреля 2026 года. В основу песни легли реальные отношения певицы с блогером и телеведущим Димой Масленниковым, которые пара скрывала до выхода EP. На обложке пластинки можно увидеть их поцелуй.
Музыку написала сама Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) вместе с композитором Артёмом Ткачёвым. В создании лирики ей помогал артист Temnee.
Клава Кока — «Как я люблю тебя»: интересные факты
- Мини-альбом «Как я люблю тебя» состоит из трёх песен и одного кавера. Каждая из оригинальных композиций посвящена отдельному этапу любовных отношений: от «Дружить в губы» до заглавного трека — финальной точки и главного признания.
- Клава Кока в день релиза не только раскрыла свои отношения с Димой Масленниковым, но и объявила о помолвке. До начала романа певица и блогер на протяжении десяти лет были просто друзьями.
- При первом прослушивании песни Дима Масленников не смог сдержать слёз на строчке «А я — я выйду за тебя». Клава Кока поделилась его реакцией в соцсетях.
Клава Кока — «Как я люблю тебя»: клип
Клава Кока не снимала отдельный клип на песню «Как я люблю тебя», зато порадовала поклонников видео с выступления на премии «Жара Music Awards», где исполнила этот трек. В нём она играет на фортепиано на сцене, пока Масленников с восторгом наблюдает за ней из зала.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
