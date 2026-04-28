«Как я люблю тебя»: Клава Кока рассекретила жениха с помощью песни

Выпустив мини-альбом «Как я люблю тебя», Клава Кока рассекретила свои отношения с блогером Дмитрием Масленниковым. Их история любви тронула пользователей соцсетей, а песни с пластинки попали в топы российских чартов. «Рамблер» приводит текст заглавной композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Клава Кока — «Как я люблю тебя»: текст песни

[Припев]

Как я люблю тебя

Клетками, мыслями

Лучшими песнями

Ты — моя истина

Мы — суть пребывания

Мы — суть человечности

Мы — смысл страдания

И бесконечности

[Куплет 1]

Мы не нашли друг друга — мы вспомнили

Будто вернулась домой, и в тот же миг

Вдруг всё важное оказалось в комнате

В которой просто есть ты

Моё внезапное спокойствие в хаосе

В каждом взгляде, движении, паузе

Мне не страшно с тобой состариться

Не потеряв красоты

[Бридж]

Зачем мне все, если ты всё?

Ведь ты пришёл, и всё прошло

Быть глупой, странной, быть любой с тобой

Быть собой с тобой

Зачем мне все, если ты всё?

Ведь ты пришёл, и всё прошло

Уснуть, проснуться, в унисон с тобой

И видеть сон с тобой

[Припев]

Как я люблю тебя

Клетками, мыслями

Лучшими песнями

Ты — моя истина

Мы — суть пребывания

Мы — суть человечности

Мы — смысл страдания

И бесконечности

[Куплет 2]

Спасибо, что меня добился

Позволил мне влюбиться трижды

В тебя, в себя и в то, что выше

В нами созданные жизни

Когда над нами будет дождь:

Я знаю, ты откроешь зонт, любя

И выйдет свет за горизонт

А я — я выйду за тебя

[Припев]

Как я люблю тебя

Клетками, мыслями

Лучшими песнями

Ты — моя истина

Мы — суть пребывания

Мы — суть человечности

Мы — смысл страдания

И бесконечности-и

Клава Кока — «Как я люблю тебя»: история создания

Трек «Как я люблю тебя» стал заглавным в одноимённом мини-альбоме Клавы Коки, который вышел 3 апреля 2026 года. В основу песни легли реальные отношения певицы с блогером и телеведущим Димой Масленниковым, которые пара скрывала до выхода EP. На обложке пластинки можно увидеть их поцелуй.

Музыку написала сама Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) вместе с композитором Артёмом Ткачёвым. В создании лирики ей помогал артист Temnee.

Клава Кока — «Как я люблю тебя»: интересные факты

Мини-альбом «Как я люблю тебя» состоит из трёх песен и одного кавера. Каждая из оригинальных композиций посвящена отдельному этапу любовных отношений: от «Дружить в губы» до заглавного трека — финальной точки и главного признания. Клава Кока в день релиза не только раскрыла свои отношения с Димой Масленниковым, но и объявила о помолвке. До начала романа певица и блогер на протяжении десяти лет были просто друзьями. При первом прослушивании песни Дима Масленников не смог сдержать слёз на строчке «А я — я выйду за тебя». Клава Кока поделилась его реакцией в соцсетях.

Клава Кока — «Как я люблю тебя»: клип

Клава Кока не снимала отдельный клип на песню «Как я люблю тебя», зато порадовала поклонников видео с выступления на премии «Жара Music Awards», где исполнила этот трек. В нём она играет на фортепиано на сцене, пока Масленников с восторгом наблюдает за ней из зала.

