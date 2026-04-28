«Уйди отсюда!»: Киркоров устроил скандал прямо во время выступления

На сцене во время выступления произошёл громкий инцидент с участием Филиппа Киркорова. Народный артист России резко высказался прямо в ходе номера.

© Соцсети Филиппа Киркорова

На Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ» поп-король не совладал с эмоциями, остановил номер и в грубой форме обратился к кому-то из-за кулис. Он прокричал: «Уйди отсюда!» Его цитирует «Пятый канал».

Позже сам певец объяснил, что техперсонал перепутал треки. Вместо минусовки специалисты запустили фонограмму. Киркоров просто допел номер до конца. Кто именно попал под горячую руку — неизвестно, но с большой вероятностью жертвой стал тот самый неудачливый звукорежиссёр.

Ранее Филипп Киркоров не раз попадал в скандалы из-за своей эмоциональности. Например, в 2010-м году на репетиции «Золотого граммофона» он избил второго режиссёра Марину Яблокову, которая обратилась к нему в грубой форме.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Киркоров и Шаляпин поссорились из-за женщины: вот как это было