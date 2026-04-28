Серябкина хочет записать трек с рэпером, которого раньше сама отшила

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина планирует записать новую совместную песню с рэпером Егором Кридом. В 2017 году они уже работали над треком «Если ты меня не любишь», ставшим хитом. Тогда артистка выступала под псевдонимом Molly.

© Соцсети Ольги Серябкиной

Певица отметила, что появлению дуэтов обычно предшествует «эмоциональный момент, импульс», который вдохновляет на создание. Для Серябкиной также важно, каким видением обладает её будущий напарник — только тогда они вместе смогут передать в треке всю гамму чувств.

«Недавно, кстати, я записала сырую демку и подумала, что с Егором Кридом было бы неплохо снова сделать дуэт. Если я действительно доведу эту песню до ума и создастся полноценный потенциально хороший трек, то предложу ему», — заявила артистка в интервью «Муз-ТВ».

В августе 2025 года в шоу Басты «Вопрос ребром» Ольга Серябкина раскрыла, что Егор Крид ухаживал за ней. Она ему отказала, но, по её словам, сделать это было тяжело, так как исполнитель был настойчивым.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

