Anna Asti поставила на место критиков, возмущённых её пением

Anna Asti ответила на критику своих вокальных данных. Поводом стало видео голосового коуча, в котором были показаны фрагменты выступлений певицы и возмущённые комментарии зрителей. Они решили, что артистка не в лучшей форме.

© Соцсети ANNA ASTI

Автор ролика попыталась сгладить ситуацию и напомнила о плотном гастрольном графике аристки. По её мнению, неудачное пение может быть связано с усталостью. Но это не остановило пользователей, которые продолжили критиковать исполнительницу.

Сама Anna Asti высказалась в комментариях к посту. Она написала: «Меня удивительно поражает мнение "знающих экспертов"». Певица добавила, что эти критики никогда не работали в графике, где ответственность перед зрителями огромна, а болезнь для артиста не является поводом отменить концерт.

Anna Asti попросила слушателей не воспринимать её труд как должное. Она также напомнила, что на концертных площадках звук не всегда даёт артисту полную свободу.

