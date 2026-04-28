Названы главные минусы отношений с музыкантами

Большинство россиян не против серьёзных отношений с музыкантами, но у них есть свои опасения. К такому вывод пришли сервисы VK Знакомства и VK Records после опроса 2726 человек из разных регионов.

© golubovy/iStock.com

70% респондентов допускают роман с музыкантом, причём мужчины дают согласие на это чаще, чем женщины. Результаты исследования публикует «Газета.ру». К плюсам партнёра-артиста отнесли харизматичность, эмоциональность, чувствительность, творческую профессию, возможность интегрироваться в творческую среду и активный образ жизни.

Страхи, связанные с таким союзом, у мужской и женской аудитории отличаются. Представителей сильного пола преимущественно тревожит высокая загруженность второй половины и пристальное внимание посторонних к ней. Женщин больше пугает отсутствие финансовой стабильности и эгоцентризм потенциального избранника. Нарциссическое поведение, постоянные гастрольные поездки и активность по ночам вызывают беспокойство у всех опрошенных.

Россияне готовы поддерживать своего возлюбленного-исполнителя. 36% придут на его концерт. 76% прослушают полученный трек и выскажут своё мнение. 88% могут на постоянной основе слушать песни любимого человека, если он профессиональный музыкант.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

