The Rolling Stones оставили таинственные послания для фанатов

Рок-группа The Rolling Stones раскрыла название новой пластинки с помощью загадочной международной рекламной кампании.

В соцсетях культового коллектива появились снимки билбордов из Австралии, Франции, Польши и Великобритании. На всех щитах — знаменитый логотип The Rolling Stones и одна и та же фраза Foreign Tongues («Иностранные языки» — в пер. на рус.) на разных языках. Поклонники решили, что так будет называться грядущий альбом.

Незадолго до этого музыканты выпустили виниловый сингл Rough & Twisted под вымышленным именем The Cockroaches. В песне есть строка: «Почему бы тебе не научить меня всем этим иностранным языкам?» Фанаты сразу заметили связь с билбордами.

Лонгплей будет первым полноформатным релизом The Rolling Stones после вышедшего в 2023 году диска Hackney Diamonds, получившего «Грэмми» как «Лучший рок-альбом». В этот раз группа снова работает с продюсером Эндрю Уоттом.

