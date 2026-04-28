Новые участницы Serebro высмеяли Ольгу Серябкину

Участницы обновлённого состава группы Serebro нелестно отозвались об экс-вокалистке коллектива Ольге Серябкиной. Недавно певица дала большой сольный концерт, на котором воссоединилась с «золотым составом» Serebro Полиной Фаворской и Катей Кищук.

Нынешние солистки группы прокомментировали это событие с пренебрежением. «Мы, конечно же, видели концерт, невозможно было не видеть. Ольга действительно рвала соцсети с хитами группы Serebro, но хотелось бы ей пожелать написать такой же мощный трек, хит, как и хиты группы, чтобы в дальнейшем она так же рвала соцсети со своей сольной программой», — заявили девушки на препати премии RU TV. Их слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По их словам, выступление Серябкиной стало удачным прогревом для их собственного трибьют-альбома в честь 20-летия Serebro. Артистки также сообщили, что Серябкина накануне шоу связывалась с Максимом, но подробностей этого разговора они не знают. Кроме того, участницы нового состава подчеркнули: на концерте ни Серябкина, ни приглашённые ею бывшие коллеги не поблагодарили создателя всех хитов группы.

