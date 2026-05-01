Окунание в помои и слёзы в психбольнице: как соперничали Басков и Киркоров

Филипп Киркоров и Николай Басков уже около 20 лет соперничают за внимание публики, а словесные перепалки уже стали их привычным способом общения. «Рамблер» рассказывает, с чего началось противостояние двух эпатажных артистов и как они относятся друг к другу сейчас. В конце материала вы можете проголосовать за того, кто достоин звания главного исполнителя российской эстрады.

Начало перепалки между Басковым и Киркоровым

Николай Басков начинал как оперный певец, но в начале 2000-х перешёл на эстраду. Постепенно он выстраивал образ гламурного поп-исполнителя, но не учёл, что эта ниша уже была занята в нашей стране Филиппом Киркоровым. Тот ещё в середине 1990-х закрепил за собой неофициальный титул «короля поп-музыки». Киркоров был одним из самых востребованных артистов, постоянно выпускал хиты и закатывал масштабные шоу.

Певцов начали сравнивать, ведь они оба были яркими и экспрессивными. Какой-то конкретной перепалки, которая бы стала начальной точкой их конфликта, не было. Пресса просто постоянно пыталась столкнуть артистов, задавая им провокационные вопросы вроде «кто сегодня главный на эстраде».

Например, в 2011 году в передаче «Пусть говорят» противостоянию Киркорова и Баскова был посвящён целый выпуск, который назывался «Филечка против Колечки». Публика в студии была разделена на две половины: в одной сидели фанатки Баскова, а в другой — Киркорова. Они держали плакаты и яро защищали своих любимчиков.

Поводом для выпуска стал скандал, разразившийся вокруг Киркорова. Артист в декабре 2010-го избил на репетиции «Золотого граммофона» одного из режиссёров проекта Марину Яблокову. Киркоров попросил, чтобы свет прожекторов не бил ему в глаза, а та сказала, что это невозможно. Затем началась грубая словесная перепалка с использованием мата, после которой «король поп-музыки» вышел из себя. Он ударил Яблокову по лицу, сшиб её и уже упавшую пнул ногой.

Режиссёр подала в суд заявление о возбуждении против Киркорова уголовного дела за нанесение лёгкого вреда здоровью и оскорбления. В итоге всё закончилось мировым соглашением, но Киркорова всё равно начали травить и пророчить ему конец карьеры.

Киркоров объяснил свой поступок «серьёзной болезнью» и лёг на несколько дней в израильскую психологическую клинику. Там он пробыл недолго, так как врачи не нашли необходимости в длительной госпитализации артиста. Но пока он ещё находился в лечебнице, к нему приехал Андрей Малахов, ведущий «Пусть говорят». Киркоров в слезах ему заявил, что больше всего в этой ситуации его расстроило предательство Баскова, который обрадовался его провалу, хотя до этого вёл себя как друг.

С такой радостью бегает Басков и сообщает всем, что конец Киркорову, что его похоронили, что дан указ сверху меня мочить.

Учитывая шумиху, которая отодвинула Киркорова на задний план, Малахов решил, что новым королём поп-музыки должен стать Николай Басков. В конце выпуска «Филечка против Колечки» был показан закулисный кадр, в котором Малахов попытался надеть на Баскова корону. Тот учтиво отказался от этой чести, но не удержался от шутки. Певец начал иронично бить стоящего рядом с ним товарища стопкой бумаг, имитируя нападение Киркорова на Яблокову.

Как Басков и Киркоров превратили свой конфликт в пиар

Артисты не смогли долго злиться друг на друга, поэтому уже вскоре можно было наблюдать за их тесным взаимодействием. Кульминацией их примирения стал клип на совместную песню «Ибица», в котором они решили поиронизировать над своими отношениями.

Если сначала всё идёт хорошо, то потом они начинают строить друг другу козни. Например, Басков вместо молодых девушек подставляет Киркорову на подтанцовку старушек. Тот в отместку отравляет Баскова и переворачивает туалетную кабинку, в которой «золотой голос России» ищет покой, из-за чего блондин оказывается в помоях. Заканчивается всё дракой с попытками утопления. В ролике также есть несколько вставок, где известные артисты вроде Сергея Шнурова и Гарика Харламова объясняют, почему эти двое эпатажных исполнителей не могут дружить.

Подколы со временем не закончились. Почти одновременно Басков и Киркоров начали черпать энергию в молодых артистах. В 2020 году Киркоров выпустил вместе с рэпером Dava трек «Ролекс». Ради этого он даже сменил свою пышную шевелюру на дреды, ведь одной драки для перевоплощения в рэпера недостаточно. Примечательно, что в песне есть строчка «Коля, уйди, я остаюсь», после которой Киркоров заявляет, что он всегда первый, а не второй.

Чуть позже Басков предоставил свой ответ — дуэт с блогером Даней Милохиным под названием «Дико тусим». Образ для этого он менять не стал, поэтому в клипе он расхаживает в красном бархатном костюме с позолотой. В ролике можно также заметить лёгкий выпад в сторону короля поп-музыки: Милохин бросает на стол газету, где под строкой «Большая распродажа» можно увидеть фотографию Киркорова и Dava. «Мы посмотрели сначала клип Киркорова с Давой, учли все минусы и сделали совершенную версию. Я думаю, второй залп стреляет лучше», — сказал Басков в передаче «Светская хроника».

Главное: был ли между Киркоровым и Басковым настоящий конфликт

Хотя артисты постоянно подкалывают друг друга, их конфликт — это скорее часть их пиара и публичного имиджа. За кулисами они придерживаются дружеского общения. Об этом заявил сам Басков в 2023 году после нескольких колких замечаний насчёт внешнего вида Киркорова. «У нас всегда с ним что-то. Вечно начинается творческая художественная перепалка. Но, поверьте мне, это всё происходит чисто творчески. За сценой мы поддерживаем друг друга, помогаем в разных ситуациях. Поэтому хватит добавлять какой-то перчинки», — приводит его слова «Радио Дача».

