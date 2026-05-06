Чужая «Папина дочка»: как от Крида требовали 4 млн рублей за плагиат

Егор Крид часто попадает в скандалы: то главе «Лиги безопасного интернета» Мизулиной его выступление кажется развратным, то зрители недовольны его внезапными нотациями посреди концерта. Но первые судебные разбирательства у него начались ещё несколько лет назад. «Рамблер» рассказывает, как Крида обвинили в плагиате, а затем потребовали с него четыре миллиона рублей.

Удаление клипа на «Папину дочку» и публичные разборки

В 2015 году вышел дебютный альбом «Холостяк» амбициозного исполнителя Егора Крида, куда вошёл трек «Папина дочка». Над композицией вместе с рэпером работал певец Миша Марвин. Песня сразу полюбилась слушателям и со временем стала настоящим хитом. А ещё она подарила Егору Криду трогательную традицию, которой он верен много лет. На каждом концерте он приглашает на сцену одну девочку из зала и исполняет «Папину дочку» дуэтом с ней. Зрители всегда встречают этот номер с теплом и восторгом.

В 2016-м песня стала саундтреком к фильму «Завтрак у папы», в котором главные роли сыграли Юрий Колокольников и Луиза Габриэла Бровина. Тогда же Крид выпустил на эту композицию клип, за год набравший 40 миллионов просмотров. Однако в 2017-м ролик пропал из YouTube. Тем, кто хотел посмотреть его, приходило уведомление, что видео удалено за нарушение авторских прав. Как оказалось, битмейкер Алексей Вдовиченко из компании Young Starz Music обвинил Крида в плагиате его трека Remembering Kate. Он подал на рэпера в суд, требуя компенсации в размере 4 миллионов рублей.

Как рассказал Вдовиченко в интервью для «Московского комсомольца», он написал инструментал для Remembering Kate ещё в 2013 году и тогда же выпустил его на официальных ресурсах. В 2014-м он ушёл в армию, а вернувшись, узнал, что его бит был украден.

Никто из представителей исполнителя не связывался со мной с просьбой купить инструментал до выпуска трека. Узнав о произошедшем, я сразу стал пытаться решить этот вопрос через поддержку социальной сети «ВКонтакте», также писал Егору Криду, но это ни к чему не привело: мне представили договор о том, что музыка является их собственностью.

По словам Вдовиченко, начальник юридического отдела Black Star, лейбла Егора Крида, сказала, что не видит совпадений в композициях. При этом она предложила ему 150 тысяч рублей в качестве поддержки для молодых авторов.

Треки действительно очень похожи. Создаётся впечатление, что Крид и его продюсеры просто наложили вокальную партию на готовый инструментал. Стоит отметить, что в Remembering Kate очень простая последовательность аккордов, которая часто используется музыкантами, но сходство достигается за счёт идентичной аранжировки и ритма.

Официальное решение суда

В январе 2018 года состоялся суд по этому делу, в ходе которого было установлено, что в песне «Папина дочка» плагиата нет. Лейбл Black Star также выпустил пресс-релиз, где указал, что, вероятно, дата создания трека Remembering Kate была сфальсифицирована. То есть Алексей Вдовиченко мог написать свой бит позже, уже после релиза «Папиной дочки», а затем подделать дату выхода трека, чтобы выбить крупную сумму от Крида и его команды. Примечательно, что Black Star пришлось оправдываться уже после оглашения результатов суда, как будто они сами признали, что песни звучат одинаково.

Представители компании Young Starz Music сразу же после заседания заявили The Flow, что будут подавать апелляцию: «Ребята — молодцы, бросили вызов такому крупному лейблу, который профессионально занимается копированием чужой музыки. Понятно, что будет трудно. Понятно, что не сразу». Видимо, их порыв ни к чему не привёл, потому что трек «Папина дочка» даже спустя столько лет всё ещё присутствует на стримингах и исполняется на концертах Крида. А клип теперь снова официально доступен на YouTube.

