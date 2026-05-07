«Зачем позорить-то?»: Бабкина осудила Кадышеву за пошлость и попсовость

Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву журналисты постоянно пытались столкнуть друг с другом, ведь между ними много общего. Обе артистки поют в народном жанре, а также солируют в ансамблях: Кадышева — в «Золотом кольце», а Бабкина — в «Русской песне». Однажды они всё-таки решили обменяться колкостями, что привело к затяжному конфликту. «Рамблер» рассказывает, в чём Бабкина обвинила Кадышеву и чем закончилась их ссора. Решите, на чьей вы стороне, и проголосуйте в конце материала.

С чего начался конфликт

В 2011 году в перерывах между концертами на Дальнем Востоке Надежда Бабкина решила пообщаться с прессой. Этот разговор ей припоминали неоднократно, так как во время него Бабкина неаккуратно заявила, что она якобы единственная в стране исполняет народные песни. Кадышева же, по её словам, поёт авторские композиции своего мужа в попсовом варианте. Отдельно она прошлась по её «безобразным» нарядам. Слова Бабкиной приводит издание «Комсомольская правда».

Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И ещё при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло.

Надежда Кадышева

Муж Кадышевой и художественный руководитель «Золотого кольца» Александр Костюк моментально отреагировал на выпад Бабкиной. По его мнению, сказанные артисткой слова — это «что-то женское». Он заверил, что народ Кадышеву любит, а сами они к своей сопернице относятся отлично. Правда, от критики костюмов Бабкиной он не отказался.

Тогда спросите, почему, выступая с русской песней, Надежда Бабкина выходила на сцену в смокинге? И причёска у Надежды Георгиевны не фольклорная!

Казалось бы, что конфликт разрешён, но в том же году журнал Life опубликовал новость, что Бабкина отказывается выступать с Кадышевой на одном фестивале «Крым Мьюзик Фест». Обычно молчаливая звезда «Золотого кольца» не выдержала и ответила своей конкурентке.

Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьёзны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже? Мне? Это смешно!

Кадышева добавила, что и сама, возможно, на фестивале выступать не будет. Всё-таки у неё есть дела поважнее — свадьба сына.

Как Бабкину и Кадышеву пытались натравить друг на друга

Кадышева и Бабкина публично больше не ссорились. Видимо, кого-то это не устраивало, поэтому конфликт решили придумать на пустом месте. В начале 2020-х распространились слухи о появившихся мемуарах Кадышевой. В них она якобы описывала драку с Бабкиной на «Голубом огоньке».

Представители Кадышевой и Бабкиной заявили, что эта новость — фейк, так как артистки не могут позволить себе таких резких выражений в адрес друг друга. В пресс-службе «Золотого кольца» также добавили, что Кадышева никаких книг не писала.

Чем закончился конфликт Бабкиной и Кадышевой

В 2022 году Надежда Бабкина дала интервью в рамках YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!». Там она заявила, что никакой вражды между ней и Кадышевой никогда не было и что весь конфликт был выдуман журналистами.

У неё своя дорога. У неё есть Сашка, который ей музыку пишет и прочее. Они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу.

Она отметила, что, как одеваться, должна решать сама Кадышева. Артистка добавила, что сама она, вероятно, тоже не всем нравится, но это её не волнует.

В 2025 году Кадышева стала одним из главных артистов российской сцены. Её песни «Плывёт веночек» и «Широка река» начали вируситься в соцсетях, что позволило ей стать новым кумиром зумеров. Молодые люди начали массово скупать билеты на концерты «Золотого кольца». Бабкина ей завидовать не стала, а наоборот, начала защищать от нападок ненавистников. В разговоре с «Общественной службой новостей» она сказала, что музыка Кадышевой всегда была проникновенной и искренней, а молодёжь, которой тяжело угодить, сумела разглядеть эту красоту.

Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было её хитов, то вряд ли бы её захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает.

Главное: была ли вражда между Кадышевой и Бабкиной

Бабкина с Кадышевой сейчас отрицают вражду, но факт остаётся фактом: их старые интервью со взаимными обвинениями всё ещё можно найти в Сети. При этом, возможно, их дерзкие выпады были вырезаны из контекста. С большой вероятностью они быстро решили конфликт друг с другом, но журналисты растянули его на долгие годы.

