Опозорился в Казахстане, звал Успенскую замуж: в чём сознался Киркоров

30 апреля российский поп-артист Филипп Киркоров, которого нередко зовут «королём российской эстрады», отмечает 59-й день рождения. За десятилетия карьеры певец одержал немало побед, но в то же время не раз ввязывался в скандалы из-за своих костюмов и неосторожных высказываний. «Рамблер» рассказывает, как Киркоров оказался на сцене в непотребном виде, почему решился увеличить попу у пластического хирурга и с кем из коллег по сцене едва не связал себя узами брака.

Предки Киркорова носили другую фамилию

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Его предки по отцовской линии пели в церковном хоре, по материнской — служили в цирке. Отец артиста Бедрос Киркоров также прославился как певец: именно он привил сыну любовь к сцене, когда брал его с собой на гастроли.

Ему же исполнитель хита «Зайка моя» обязан звонкой фамилией. Предки Бедроса Киркорова носили армянскую фамилию Крикорян, но он принял решение немного изменить её. По воспоминаниям Киркорова-старшего, со старой фамилией он рисковал не поступить в болгарскую школу.

Киркоров провалил экзамены в вуз, но его это не остановило

Так как Филипп Киркоров вырос в творческой среде, он с самого детства знал, чем хочет заниматься. После окончания школы артист предпринял попытку поступить в ГИТИС на отделение музыкальной комедии, но не справился с экзаменами. Историю своего поступления Киркоров поведал в эфире телепрограммы «Однажды» на телеканале НТВ. По словам артиста, для ГИТИСа ему «не хватило вокальных данных».

Певец не сдался и пришёл на вступительные испытания в Гнесинку. Объявление о наборе он увидел случайно и заявился к приёмной комиссии в последний момент.

Я прочитал басню, станцевал корявенько. Начинаю петь. Для училища вроде бы сойдёт, но уже набрали курс. И тут педагог по вокалу Маргарита Иосифовна Ланда сказала: «Этого мальчика я забираю. Я из него сделаю суперпевца».

Решение Ланды оказалось судьбоносным. Киркоров не только стал «суперпевцом», но и окончил Гнесинку с отличием.

Как-то раз Филипп Киркоров остался на сцене в одних колготках

С самого начала творческого пути Филипп Киркоров не боялся эпатировать публику. Он выходил на сцену в перьях, стразах и прочих изысканных нарядах. Далеко не всегда эти шокирующие образы были запланированы. Например, в 2023 году Киркоров вышел на сцену концерта в Алма-Ате в одних колготках. Снимки и видео момента тут же оказались в интернете, спровоцировав немало критики и обсуждений. Позже артист объяснил происшествие так:

Я похудел почти на 25 килограммов… Танцоры балета должны были снять брюки, под которыми оставались шорты. А поскольку я похудел, они стащили с меня обе пары. Когда я понял, что остался в татуированных колготках, ужаснулся: «Господи, это же мусульманская страна!»

Несмотря на казус, Киркоров не растерялся и продолжил танцевать, а к следующему номеру уже появился на сцене в брюках. Его комментарий по ситуации процитировал Пятый канал.

Голосом Киркорова говорит попугай из мультфильма «Трио в перьях»

В 2017 году Филипп Киркоров попробовал себя в новом амплуа и стал актёром озвучки. Артист подарил голос попугаю Кики из немецкого мультфильма «Трио в перьях». Его сценическими партнёрами стали Полина Гагарина и Алексей Воробьёв, сыгравшие сову и воробья соответственно. По сюжету мультфильма воробей Ричард мечтает улететь в Африку вслед за аистами, которые воспитывали его с детства. Попугай Кики и сова Ольга сопровождают его на этом непростом пути.

Как Киркоров признавался позже, ему даже не пришлось слишком сильно вживаться в роль, так как его и попугая объединила любовь ко всему пёстрому. Вот как артист рассказал об этом онлайн-порталу «7 дней»:

В какой-то степени я играю самого себя. Да мне даже играть не надо. Мой персонаж — это немножко Филипп Киркоров! Любит всё яркое. Впрочем, неудивительно, он ведь попугай.

Филипп Киркоров не скрывает любви к пластическим операциям

Исполнитель хита «Атлантида» никогда не скрывал своего увлечения пластической хирургией. В 2023 году Киркоров пережил несколько пластических операций, на которые пошёл по собственной воле. Артист скорректировал позвоночник, добавил себе кубиков пресса и объёма ягодиц. Каждую операцию проводил звёздный хирург Тимур Хайдаров: впоследствии Киркоров называл его «врачом от Бога» и даже защищал в конфликте с певицей Славой. Последняя раскритиковала специалиста за неудачную пластику груди, хотя Хайдаров вину отрицал.

Как артист признался в телешоу «Малахов» в 2023 году, к изменениям его подтолкнули комплексы из-за внешности. Когда в Сети появились его фото с пляжа, снятые «исподтишка», Киркоров взглянул на себя по-новому и решил, что его зритель достоин лучшего. В 2024-м его метаморфозы приостановились, но артист не обещал никогда к ним не возвращаться.

Филипп Киркоров судился с певицей, которую звал замуж

В списке недоброжелателей Филиппа Киркорова также нашлось место для шансон-певицы Любови Успенской. Их деловые отношения начались в 2016 году, когда артисты записали совместную песню «Забываю». Но, по словам Успенской, знакомство состоялось значительно раньше: в 90-е Киркоров даже звал её замуж. Певица отказалась, и через некоторое время артист женился на Алле Пугачёвой.

Об этом Успенская рассказала в интервью Алёне Жигаловой в 2023 году. Тогда же певица обвинила Киркорова в женоненавистничестве и показушности, связанной с его постоянными пластическими операциями. Высказывания Успенской положили начало длительному судебному процессу: певец обвинял бывшую подругу в клевете и попытках испортить его репутацию. Артистка подала ответный иск и вышла из конфликта победительницей, получив 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. После этого экс-коллеги так и не восстановили дружбу, хотя в марте 2026-го Успенская заявила в эфире телешоу «Ты не поверишь», что для примирения Киркорову достаточно просто подойти к ней и извиниться.

Филипп Киркоров едва не закрутил роман с Машей Распутиной

Среди других несостоявшихся возлюбленных Киркорова также оказалась певица Маша Распутина. Их дружба началась в 2003 году, когда артисты записали дуэт «Роза чайная» на лирику Кая Метова. Как Распутина вспоминала в 2023-м, тогда их общение едва не переросло в роман.

Мы просто всегда дружили. У нас влюблённость была... Он любил меня как певицу, как актрису. Он тоже мне импонировал, когда пел на стихи Дербенёва... Мы стебались над этим всем.

Поэт-песенник Леонид Дербенёв, работавший с обоими артистами, воспрепятствовал этому роману. Лирик утверждал, что у Распутиной и Киркорова разная аудитория, поэтому им не стоит заключать ни творческий, ни любовный союз. Об этом певица рассказала «Звездачу».

