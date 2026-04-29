Анна Плетнёва подглядывает за любовью мужчины и статуи

Премьера клипа группы «Винтаж» на песню «Малахит» состоялась 28 апреля 2026 года. Режиссёром видео выступил Кирилл Николаев, главную роль исполнила солистка коллектива Анна Плетнёва.

В центре сюжета — скульптор, который создаёт образ своей музы. В какой-то момент его работа оживает, и между ними возникает романтическое напряжение. После этого герой начинает развивать отношения уже с «живой» музой: фотографирует её, ухаживает, подкрашивает ей глаза тушью и постепенно переходит от творческого наблюдения к флирту.

Параллельно развивается линия наблюдателя. Плетнёва в образе Хозяйки Медной горы подглядывает за влюблёнными, наблюдая за их историей со стороны и существуя вне их реальности. В финале клипа линии Хозяйки и Музы сливаются: Хозяйка «каменеет», а Муза остаётся с возлюбленным.

Миф о Галатее, к которому отсылает визуальный ряд, восходит к древнегреческой легенде о скульпторе Пигмалионе. Он создал идеальную женскую статую и влюбился в своё творение. После этого богиня Афродита даровала ей жизнь, превратив статую в женщину, способную ответить взаимностью.

