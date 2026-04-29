Анна Плетнёва подглядывает за влюблёнными в клипе «Малахит»

Анастасия Басина

Премьера клипа группы «Винтаж» на песню «Малахит» состоялась 28 апреля 2026 года. Режиссёром видео выступил Кирилл Николаев, главную роль исполнила солистка коллектива Анна Плетнёва.

Анна Плетнёва подглядывает за любовью мужчины и статуи
© Соцсети Velvet Music

В центре сюжета — скульптор, который создаёт образ своей музы. В какой-то момент его работа оживает, и между ними возникает романтическое напряжение. После этого герой начинает развивать отношения уже с «живой» музой: фотографирует её, ухаживает, подкрашивает ей глаза тушью и постепенно переходит от творческого наблюдения к флирту.

Параллельно развивается линия наблюдателя. Плетнёва в образе Хозяйки Медной горы подглядывает за влюблёнными, наблюдая за их историей со стороны и существуя вне их реальности. В финале клипа линии Хозяйки и Музы сливаются: Хозяйка «каменеет», а Муза остаётся с возлюбленным.

Миф о Галатее, к которому отсылает визуальный ряд, восходит к древнегреческой легенде о скульпторе Пигмалионе. Он создал идеальную женскую статую и влюбился в своё творение. После этого богиня Афродита даровала ей жизнь, превратив статую в женщину, способную ответить взаимностью.

