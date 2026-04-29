Майданов включил свою дочь в список лучших рок-артистов

Народный артист РФ и депутат Госдумы Денис Майданов считает, что к 2026 году в России сформировалось новое поколение рок-исполнителей. По его словам, он следит за современной сценой и посещает концерты молодых музыкантов, в том числе благодаря влиянию своей семьи.

© Соцсети Дениса Майданова

Майданов напомнил, что российский рок прошёл несколько этапов развития — от классической волны конца 80-х и начала 90-х до яркого периода 2000-х годов. По его словам, именно тогда сформировались ключевые имена жанра, а позже в рок-музыке были отдельные яркие вспышки, но без появления целого поколения артистов. Сейчас, как считает музыкант, ситуация изменилась, и новая сцена уже сформировалась.

Думаю, что в следующем году нужно делать в Москве хороший, большой рок-фестиваль, который объединит этих героев на одной сцене.

В числе представителей нового поколения он назвал группы «Три дня дождя», «Комната культуры», Tritia и The Hatters. Среди сольных артистов — Pyrokinesis, Мукка, «Тринадцать карат», Zoloto и Radio Tapok. Отдельно он упомянул Майвл — сценический проект его дочери Влады Майдановой, которая также занимается музыкой.

В беседе с ТАСС Майданов также отметил, что стал внимательнее следить за современной сценой благодаря 17-летней дочери, подчеркнув, что для диалога с молодёжью важно понимать её музыкальные предпочтения. Он добавил, что молодые рок-артисты обладают собственным звучанием и яркой творческой индивидуальностью.

