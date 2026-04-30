Трек «агентство насилия», прославляющий абьюзивные отношения, стал новой работой Славы Марлоу в рамках проекта gotlibgotlibgotlib. Для продвижения этого сингла артист даже не постыдился натравить своих фанатов на икону нулевых Сергея Зверева. «Рамблер» приводит текст песни, а также рассказывает, как она создавалась. Послушать трек можно прямо здесь. Чтобы скачать его в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса Звук.

Gotlibgotlibgotlib, Sabu — «агентство насилия™»: текст песни

[Интро: Sabu]

Агентство насилия

[Куплет 1: gotlibgotlibgotlib]

Эй, никто-никто нас и не вспомнит (Никто не вспомнит)

Никто-никто нас и не вспомнит (Никто не вспомнит; эй)

[Предприпев: gotlibgotlibgotlib]

Сердце-сердце наелось кровью (Ну его ***** [к чёрту] )

Це-целовался с домофоном (Целовался; эй)

За-за-запиши мой номер (Запиши мой номер)

Покажу тебе, на что способен (На всё способен; эй)

Если забыла это чувство (Чувство боли)

Я тебе с радостью напомню

[Припев: Sabu, gotlibgotlibgotlib]

Агентство насилия (Об-обращайся, сука)

Агентство насилия (Об-об-обращайся, сука; эй)

[Куплет 2: gotlibgotlibgotlib]

Хо-хочу выпить твои слёзы (Святую воду)

Хочу с тобой спать под наркозом (Уснуть бы рядом; эй)

[Предприпев: gotlibgotlibgotlib]

Сердце-сердце наелось кровью (Ну его ***** [к чёрту] )

Це-целовался с домофоном (Целовался; эй)

За-за-запиши мой номер (Запиши мой номер)

Покажу тебе, на что способен (На всё способен; эй)

Если забыла это чувство (Чувство боли)

Я тебе с радостью напомню

[Припев: sabu & gotlibgotlibgotlib]

Агентство насилия (Об-обращайся, сука)

Агентство насилия

[Аутро]

3G is connected

Вопрос: как называется эта песня?

Сука

Об-обращайся, сука

Gotlibgotlibgotlib, Sabu — «агентство насилия™»: история создания

Gotlibgotlibgotlib — это сайд-проект продюсера Артёма Готлиба. Широкой публике он больше известен как Слава Марлоу. В рамках этого проекта артист выпускает более мрачные и тяжёлые по настроению релизы. Первый сингл под новым псевдонимом Готлиб представил в августе 2025 года. Он получил название aromat.

Для записи трека «агентство насилия» он пригласил исполнительницу Александру Будникову. Она выступает под именем Sabu. Песня вышла как сингл 6 марта 2026 года и быстро разлетелась по соцсетям.

Gotlibgotlibgotlib, Sabu — «агентство насилия™»: клип

Клип на песню «агентство насилия» вышел в марте 2026 года. В нём снялись сразу несколько известных персон. Это стилист и шоумен Сергей Зверев, певица Глюкоза, актёр Александр Паль, режиссёр Михаил Пашкульский, а также дизайнер Глеб Костин.

Визуальный ряд этого клипа отсылает к видео группы «Мумий Тролль» на песню «Дельфины». В ролике царит дух ностальгии по 90-м и началу 2000-х. Заставка в начале выполнена в стиле старого музыкального телевидения, а в кадре можно заметить журналы «ОМ».

Gotlibgotlibgotlib, Sabu — «агентство насилия™»: интересные факты

К продвижению песни Слава Марлоу подошёл креативно. Перед выходом трека он призвал подписчиков засыпать комментариями и сообщениями шоумена Сергея Зверева. Так он уговаривал его сняться в клипе. Сначала Зверев отнёсся к предложению скептически и даже не знал, кто такой Слава Марлоу. Но под напором молодого поколения артист всё же согласился. У Глюкозы, которая также появилась в музыкальном видео, долгая история сотрудничества со Славой Марлоу. В 2023 году он спродюсировал для неё и рэпера Токсиса сингл «Взлом», который вдохновил артистку на смену имиджа. Именно благодаря Славе Марлоу Глюкоза теперь выпускает футуристичную электронику, а не поп-музыку.

