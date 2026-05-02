Названы самые ожидаемые концерты мая в России и безвизовых странах

В первые выходные мая Москву, Краснодар и Новосибирск посетит звезда мирового рэпа Flo Rida. Месяц завершится грандиозным концертом культового Канье Уэста в Стамбуле. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах мая, которые пройдут в городах по всей России и в странах, в которые можно попасть без визы.

Туры по всей России

Визит звезды зарубежного рэпа: мини-тур Flo Rida

Города: Москва (2 и 3 мая, «ЦСКА Арена»), Краснодар (5 мая, «Баскет-Холл»), Новосибирск (7 мая, «Сибирь-Арена»).

Билеты: 4400–66 000 рублей.

Flo Rida наконец доберётся до россиян после отмены выступлений в марте. В шоу войдут главные хиты — Low, Right Round, Club Can’t Handle Me и Whistle. В 2026 году рэпер выпустил несколько треков, в том числе Only One Flo (Part 1) и ремикс на хит Lady Saw, и они вполне могут прозвучать в обновлённой программе.

«Дайте танк (!)»: мини-тур с программой «Радио Пепел»

Города: Москва (15–17 мая, VK Stadium), Санкт-Петербург (22–24 мая, клуб А2).

Билеты: Москва — 2700–8000 рублей, Санкт-Петербург — 2700–6500 рублей.

Группа, выпустившая в марте 2026 года новый альбом «Радио Пепел», привезёт свежую программу в обе столицы. В трёх московских и трёх петербургских шоу коллектив сыграет не только новый материал, но и проверенные временем хиты из альбомов «Сохранить как», «На вырост» и «Человеко-часы».

Москва

«Три дня дождя»: акустическая серия в «16 Тоннах»

Когда: 9 мая («Акустика») и 10 мая («Электроакустика»).

Где: клуб «16 Тонн» (ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1).

Билеты: 5000–8000 рублей.

«Три дня дождя» представят два концерта в двух разных форматах. 9 мая в акустической программе прозвучат самые лиричные и пронзительные песни, а также главные хиты. 10 мая музыканты представят «Электроакустику», где живые инструменты будут сочетаться с электронным звучанием.

Финальный аккорд тура: концерт Big Baby Tape на «ВТБ Арене»

Когда: 30 мая, 17:00.

Где: «ВТБ Арена» (Ленинградский пр‑т, 36).

Билеты: 2100–27 000 рублей.

Масштабный тур Big Baby Tape 2026 года, стартовавший 27 марта в Уфе, завершится больших сольником в столице. Егор Ракитин, один из самых заметных хитмейкеров современной российской рэп-сцены, представит шоу с лучшими хитами разных лет, включая Gimme the Loot, Bandana, Chuchuka и Supersonic.

Санкт-Петербург

«Чиж & Co»: концерт в клубе «Космонавт»

Когда: 17 мая, 16:00.

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24).

Билеты: 1800–4500 рублей.

Клуб «Космонавт» примет группу «Чиж» с программой, наполненной главными хитами за всю историю коллектива. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков создаст атмосферу тёплого душевного квартирника, не забыв и о рок-н-ролльном драйве. Поклонников ждёт тот самый «матёрый русский блюз», немного юмора и море радости от песен, ставших саундтреками к жизни нескольких поколений.

Юбилейный рейв: концерт GSPD в «Юбилейном»

Когда: 16 мая, 18:00.

Где: СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

Билеты: 1299–3499 рублей.

Первый юбилейный тур GSPD приурочен к 10-летию артиста на сцене. В программе X10 tour коллектив пройдётся по всем эрам эволюции рейва в максимально зрелищной форме. В феврале 2026 года GSPD выпустил пластинку Project X с 13 треками, куда вошли коллаборации с Lida, МУККА и Dead Blonde, — эти песни обязательно прозвучат вживую.

Праздничная классика: концерт группы «Винтаж» в Sound

Когда: 16 мая, 18:00.

Где: Sound (ex. Морзе), Севкабель Порт, В.О., Кожевенная линия, 40б.

Билеты: 2049–8000 рублей.

10 апреля 2026 года группа «Винтаж» выложила сингл «Малахит», а в мае музыканты представят его вживую. На концерте прозвучат как свежие композиции, так и проверенные временем хиты, включая «Ева», «Плохая девочка», «Роман» и «Виктория». Алексей Романоф и Анна Плетнёва подготовили динамичное шоу с яркой хореографией и видеопроекциями.

Фестиваль «Наши в городе»: аллея звёзд русского рока

Когда: 23 мая, 18:00.

Где: «Ледовый дворец» (пр-кт Пятилеток, 1).

Билеты: 2400–15 000 рублей.

Музыкальный фестиваль «Наши в городе» в этом году посвящён сразу двум юбилеям: 45-летию Ленинградского рок-клуба и 25-летию радиостанции «Наше Радио — Санкт-Петербург». На одной сцене соберутся «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Авиа» и «Симфокино».

Новосибирск

Большой сольный концерт группы «Моя Мишель»

Когда: 15 мая, 19:00.

Где: «Локомотив-Арена» (ул. Станционная, 104).

Билеты: 2200–7000 рублей.

Группа «Моя Мишель» представит в Новосибирске новый альбом «Ангелы и не очень», который уже отметился радиохитом «Город ангелов» и совместной работой с Бастой. В концерте прозвучат композиции из этой пластинки, а также известные песни коллектива, включая «Пташку», «Курточку», «Ветер меняет направление» и «Зиму в сердце».

Юбилейное шоу «Иванушки International»

Когда: 24 мая, 18:30.

Где: «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко, 160).

Билеты: 1500–7000 рублей.

Юбилейное шоу, посвящённое 30-летию группы. Зрителей ждёт масштабная постановка с главными хитами 90-х и 2000-х: «Тополиный пух», «Кукла», «Беги», «Реви» и другими песнями, которые до сих пор поёт вся страна.

Два концерта группировки «Ленинград»

Когда: 28 и 29 мая, 20:00.

Где: «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко, 160).

Билеты: 2500–10 000 рублей.

Сергей Шнуров и его команда устроят два грандиозных концерта в Новосибирске. Публику ждёт свежая порция новых песен — как давно полюбившихся «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», так и треков, написанных в последние несколько лет.

Страны, в которые можно попасть без виз и пересадок

Мировое событие: концерт Канье Уэста в Стамбуле

Когда: 30 мая.

Где: Олимпийский стадион имени Ататюрка.

Билеты: 56 694–134 386 рублей.

Один из самых влиятельных и обсуждаемых артистов мировой сцены Канье Уэст выступит в Стамбуле со своим масштабным шоу. Олимпийский стадион готовится принять 100 тысяч человек — треть из них иностранные туристы, из-за чего цены на размещение в городе уже взлетели.