«За нами гнались с тапком»: Плетнёва вспомнила, как хулиганила с Басковым

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва рассказала забавную историю из школьных лет. Исполнительница хита «Плохая девочка» призналась, что во время учёбы часто устраивала шалости вместе с Николаем Басковым.

Певица отметила, что с детства была бунтаркой и не любила следовать правилам, а родители относились к этому с пониманием. По её словам, в школе она регулярно попадала в неприятности, из-за чего родителей вызывали на разговоры, а саму её даже хотели отчислить.

Мы с ним очень любили, например, срывать контрольные по алгебре. Врывались в класс во время контрольной и начинали громко-громко петь дуэтом, а потом с улюлюканьем бежали по коридору, пока учитель математики гнался за нами с тапком.

Плетнёва уточнила, что Басков учился на класс старше, однако это не мешало им вместе устраивать подобные выходки. Об этом она рассказала в интервью газете Metro.

