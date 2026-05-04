«Всем лежать!»: Баста и Гуф вспомнили налёт спецназа на концерт в Пензе

Песня «Чайный пьяница 2.0» рэперов Басты и Гуфа продолжает одноимённый трек 2010 года. Новая версия сразу привлекла слушателей необычным куплетом на китайском языке и историей про рейд спецназа на концерте в Пензе. «Рамблер» приводит текст этой композиции и перевод китайского куплета Гуфа, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети GAZ

Баста и Гуф — «Чайный пьяница 2.0»: текст песни

Интро: Баста

Эй, эй, ЧП, ага

Всем чайным пьяницам (Пр-р-р)

Куплет 1: Баста

В гайвани чёрный пу, словно злобный вышибала

По-другому пить и незачем, надо, чтобы вышибало (А)

Говорят, что не прыгнешь выше тапок (А-а)

Но нам нужен сто из ста по стобалльной

Чтобы не найти выше балла (Эй)

Весёлый рамс с крыши падал, руша наши планы

Чайный пьяница угадывал. Как так? Он снова пьяный

Заваривал в гайвани отвар из листьев дикой пальмы

Так, чтобы в этой старой пагоде пар стоял как в бане (У)

Я лью этот крутой кипяточек на биток

Чтобы заварился для всех чайных нечаянный хиток

Чтобы ты качал отчаянно головой под то

Что мы выдаём (Эй), выпив старый чернозём одним глотком

ЧП — чайный пьяница (Чайный пьяница)

Это то, что в наших черепах варится

Ты скажешь: «Старый лентяй в этом тексте не ударил палец о палец» (О-о)

Но ты всё поймёшь, когда этот тексток на бит уляжется

(Большой) Большой Кинг-Конг, прихватив подмышку термос

На лёгком из подземки выбрался на поверхность

Закинул пацанам зелья: «Ау, братишки, грейтесь»

Как вам купец из этих специй?

Привет, меня зовут Василий, это моя явка с повинной

Я чайный пьяница, и это мой осознанный выбор

Я пью каждый день жизни, большую её половину

Так сказать, эта тема меня подловила и я до сих пор под лавиной

Я помню, как после концерта в Пензе зашёл спецназ

Всё по классике: «Всем лежать!» — и мы поехали на тест (Что?)

И как потом молодой опер сказал: «Я всё знаю про вас

И что это за чай, о котором вы поёте в песнях?»

Нам откатали отпечатки, продержали шесть часов (Вау)

Мне было весело, что не сказать про молодого опера

Оказалось, это была спецоперация под нас

Которая, так сказать, была плохо проработана

Честно, я рад тому, что благодаря нашим трекам за чай шарят многие

(В итоге) И эта пропаганда оказалась полезной в итоге (Эй)

И теперь в каждом городе мне есть чем затариться

Греет мою гайвань китайская плантация, чайный пьяница

Припев: Баста

Чайный пьяница — лыба до ушей

Не хочу печалиться, выпьем дикий шен

На блине печать стоит, я дико морошу

На биток рэпчагу запишу, вот моё ушу

Чайный пьяница — лыба до ушей

Не хочу печалиться, выпьем дикий шен

На блине печать стоит, я дико морошу

На биток рэпчагу запишу, вот моё ушу

Куплет 2: Гуф

喂朋友们 你们怎么样 你好嘛

你们也你好嘛小姐

我叫阿列克西 他叫瓦小

我们非常喜欢你们的茶水

我们是两个俄罗斯的人 在俄罗斯我和他唱歌

那个说唱你知道吗？

Hip-hop 那个你知道吗？ 那个好了

现在我什么都忘了

以前我说中国话的时候非常好

我住在这里1991到1998年

我父亲工作在辽宁 在沈阳

他是俄罗斯民航处沉阳代表

我和我爸爸天天去飞机场

现在他一定是八十八岁

他们住在莫斯科 他和我的母亲

认识你们我们非常高兴

然后你们也记住我们的名字

二十七年我没学习 我没有老师 但是我的中文还行

是不是同志？ 还可以吗？

你们明白我说什么？ 我要学习我知道 但是我回国了在1998

Перевод куплета Гуфа

Эй, друзья, как вы? Как поживаете?

И вы тоже здравствуйте, мисс

Меня зовут Алексей, его зовут Вася

Нам очень нравится ваш чай

Мы двое русские, в России мы с ним поём

Этот рэп, знаешь? Хип-хоп, знаешь? Вот это сейчас я всё забыл

Раньше я говорил по-китайски очень хорошо

Я жил здесь с 1991 по 1998 год

Мой отец работал в Ляонине, в Шэньяне

Он был представителем российской гражданской авиации в Шэньяне

Я с отцом каждый день ходил в аэропорт

Сейчас ему, наверное, восемьдесят восемь лет

Они живут в Москве — он и моя мать

Очень рады познакомиться с вами

И вы тоже запомните наши имена

Двадцать семь лет я не учился

У меня не было учителя, но мой китайский ещё ничего

Ну что, товарищи? Нормально?

Вы понимаете, что я говорю? Я знаю, что нужно учиться

Но я вернулся на родину в 1998 году

Куплет 3: Гуф

Забыл, что я не в Китае, поехали

Это было микрообращение специально для них

Могу поспорить, они поймут это, как делать нефиг

Но кто-то из наших скажет, что Гуф неправильно говорит

Я не обращался за помощью ни к репетиторам, ни к интернету

Просто написал, как сказал бы это и если я где-то допустил ошибку

Прошу простить за мой китайский двадцатисемилетней давности

Припев: Баста

Чайный пьяница — лыба до ушей

Не хочу печалиться, выпьем дикий шен

На блине печать стоит, я дико морошу

На биток рэпчагу запишу, вот моё ушу

Чайный пьяница — лыба до ушей

Не хочу печалиться, выпьем дикий шен

На блине печать стоит, я дико морошу

На биток рэпчагу запишу, вот моё ушу

Аутро: Баста

ушу ёом тов ,ушипаз угачпэр котиб аН

ушором окид я ,тиотс ьтачеп енилб аН

неш йикид меьпыв ,ясьтилачеп учох еН

йешу од абыл — ациняьп йынйаЧ

ушу ёом тов ,ушипаз угачпэр котиб аН

ушором окид я ,тиотс ьтачеп енилб аН

неш йикид меьпыв ,ясьтилачеп учох еН

йешу од абыл — ациняьп йынйаЧ

Баста и Гуф — «Чайный пьяница 2.0»: история создания

Премьера альбома «Баста/Гуф 2026» состоялась 17 апреля 2026 года. «Чайный пьяница 2.0» стал одним из треков в новой пластинке. Работа над альбомом началась ещё в 2021 году. Изначально артисты хотели выпустить семь песен, но в итоге их число выросло до четырнадцати.

Первые фрагменты новой музыки прозвучали в декабре 2025 года. В десятом эпизоде шоу Cult на YouTube рэперы представили трек «Боже, храни русский рэп». Именно в нём Гуф впервые зачитал куплет на китайском языке. Этот отрывок быстро разошёлся по пабликам и получил высокую оценку от носителей языка, которые смотрели шоу и оставляли восторжённые комментарии в соцсетях.

В этом треке Гуф экспериментирует с китайским языком. Рэпер прожил в Китае семь лет — с 1991 по 1998 год, когда его отец работал в Шэньяне представителем российской гражданской авиации. Поэтому атмосферные чайные церемонии и сам китайский язык оказались ему хорошо знакомы. В песне он приносит извинения за возможные ошибки, объясняя, что его знание языка осталось на уровне двадцатисемилетней давности.

Баста и Гуф — «Чайный пьяница 2.0»: интересные факты

Баста — убеждённый поклонник китайской чайной культуры. В 2008 году он даже снял короткометражный фильм «Чайный пьяница». Это была его режиссёрская работа, где он выступил ещё и сценаристом и продюсером.

Среди его песен можно найти более двадцати треков, где упоминается чай пуэр. Гайвань — это специальная пиала с крышкой, в которой пуэр и заваривают. По своему эффекту крепкий пуэр напоминает энергетик: он плавно бодрит, улучшает концентрацию и дарит особенное состояние лёгкой эйфории и ясности ума, известное как «чайное опьянение».

Аутро песни — это тот же припев, записанный задом наперёд. Такой необычный приём придаёт треку загадочности.

В тексте песни Баста упоминает забавную историю о концерте в Пензе. По его словам, после выступления в город приехал спецназ, а молодой опер устроил допрос с проверкой отпечатков пальцев, подозревая рэперов в чём-то нелегальном. В итоге вся спецоперация оказалась плохо проработанной, и музыкантов отпустили.

Песня также высмеивает нелепые ситуации, с которыми сталкиваются любители чая. Баста иронизирует над подозрительным поведением в аэропорту, когда сотрудники досмотра принимают его термос с заваркой за нечто запрещённое.

Третий куплет Гуфа написан в ответ на критику. Он предвосхищает возможные замечания о том, что его китайский звучит неправильно. Гуф подчёркивает, что не пользовался услугами репетиторов и даже не заглядывал в интернет, а просто написал текст так, как он его помнит и произнёс бы сам.

Баста и Гуф честно признались, какие отношения связывают их XV лет спустя