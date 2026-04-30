В Москве отменили концерт известного хип-хоп-дуэта из США

В Москве не состоится концерт американского хип-хоп-дуэта Rae Sremmurd. Сообщение об этом появилось на сайте площадки «ВТБ Арена», где выступление было запланировано на 16 мая. Причины отмены не уточняются.

Площадка сообщила, что возврат средств за приобретённые билеты будет осуществляться по месту покупки. Также организаторы извинились перед зрителями, отметив, что изменения в расписании могут вызвать неудобства.

Rae Sremmurd — хип-хоп-дуэт братьев Халифа и Ааквила Брауна из США. Коллектив стал известен в середине 2010-х благодаря серии популярных синглов и дебютному альбому SremmLife (2015), закрепившему их на международной сцене. Дуэт сотрудничал с Ники Минаж и Young Thug и не раз попадал в чарты Billboard.

