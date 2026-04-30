Автором песни Александр Маршала оказался политик Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что стал автором стихов, на которые певец Александр Маршал написал музыку. Совместная работа получила название «Эти даты».

Видеообращение Лаврова прозвучало во время церемонии «Шансон года», сообщает ТАСС. Политик поблагодарил Маршала за внимание к его поэтическому тексту.

Песня была представлена в феврале. На церемонии она получила награду как одна из лучших композиций года. В тексте «Этих дат» говорится о жизненных вехах человека, которые, по смыслу произведения, невозможно отнять.

Лавров с молодости увлекается поэзией — его стихи публиковались в журналах и сборниках, а также легли в основу гимна МГИМО. Шоумен и певец Никита Джигурда записал цикл из 12 песен на лирику Лаврова, включая стихотворение «Молитва» 1980 года. Сам Маршал отметил, что уже написал несколько композиций на тексты главы МИД.

