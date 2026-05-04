Оседлал афроамериканца, спаивал зрителей: чем Flo Rida удивил москвичей

Американский рэпер Flo Rida, не сумевший выступить в России в марте, наконец доехал до Москвы. Артист дал два концерта на «ЦСКА Арене», поразив слушателей щедростью, подтанцовкой и исполнением главных хитов. Редактор «Рамблера» побывала на концерте и теперь рассказывает, как это было.

Двери открылись для публики в шесть вечера, а к семи на сцене появился разогревающий артист DJ Egorov. Одетый в чёрное худи музыкант первым вышел на необычную сцену в форме креста, которая даёт обзор на 360 градусов. Правда, DJ Egorov не мог отойти от стола с аппаратурой, а потому добрая часть зрителей в течение часа наблюдала лишь его подрагивающую спину.

Тем не менее артист отнёсся к своей задаче «разогреть публику» с похвальным энтузиазмом. Егоров собрал микс зарубежных хитов, штурмовавших чарты в одно время с главными композициями из репертуара Фло Райды. Зрители воплями встретили хит Ашера Yeah, как следует прокричались на песне I Love It шведской поп-группы Icona Pop и синхронно закрутили бёдрами под танцевальный ремикс песни SexyBack Джастина Тимберлейка. Единственным русским хитом, прозвучавшим в этот вечер, стала нетленка DJ Smash «Moscow Never Sleeps». Разогревая зал, Егоров разогрелся и сам и завершил выступление танцем на собственном столе рядом с диджейским пультом. Тогда же артист избавился от худи и футболки, явив публике свой голый торс.

Когда Егоров покинул зал, свет таинственно потух. Сам Фло Райда появился на сцене спустя ещё 20 минут в компании других музыкантов. Вместе с ним вышли четыре танцовщицы, два диджея, два рэпера, барабанщик и два гитариста. Также аудиторию развлекала молодая латиноамериканская рэперша Oya Baby, одетая в короткие чёрные шорты и откровенную футболку, подчёркивавшую её формы. Хотя Фло Райда потрудился представить каждого, кто присутствовал с ним на сцене, языковой барьер и американский акцент едва ли помогли публике понять и тем более запомнить их имена.

С первой же композиции артист дал понять: он не собирается «просто петь». Он подчеркнул, что устраивает не «шоу» и не «перформанс», а настоящую вечеринку. Подобная концепция отлично вписывается в его репертуар, состоящий из танцевальных песен о похмелье, разных сортах выпивки и энергичных телодвижениях. Это подходит и характеру самого Фло Райды, готового стать душой компании и сделать всё, чтобы гости его тусовки хорошо провели время и ушли домой с уникальными воспоминаниями.

Призывы «поднять руки» и «прыгать до землетрясения» — главное оружие в арсенале любого артиста. Но Фло Райда пошёл чуть дальше, устроив из концерта полноценный интерактив со зрителями. Например, во время исполнения песни Where Them Girls At артист бросал в зал белые розы. Затем сопровождающие Фло Райды спустились к зрителям с бутылкой и принялись вливать водку всем, кто в полной готовности открывал рот. Это единение с народом сопровождало композицию Shotz, как раз посвящённую употреблению крепкого алкоголя в маленьких порциях. Исполняя трек Champagne On Me, артист вынес к зрителям бутылки шампанского и полил первые ряды так, будто в его руках оказалась настоящая водная пушка.

Впрочем, даже это не стало самым смелым поступком артиста за вечер. На нескольких песнях Фло Райда приглашал фанатов на сцену и даже давал им спеть несколько строчек. Дважды рядом с рэпером крутились девушки из толпы, а во время исполнения хита GDFR сцену переполнили взволнованные парни. Не сдержав нахлынувших эмоций, один из них даже сорвал с себя футболку и вручил её рэперу. Тот не растерялся и в ответ снял джинсовый жилет с вышитым на спине логотипом, а также отдал поклоннику солнечные очки, в которых выступал с первой композиции. Артист даже доверил фанату спеть главную строчку песни: «It’s Going Down For Real». Когда групповые танцы закончились, рэпер пожал каждому руку и сфотографировался с каждым по отдельности. Счастливый фанат покинул сцену в пиджаке и очках рэпера, оставив Фло Райду с оголённым торсом и брендированной резинкой Paco Rabanne, игриво подглядывавшей из его рваных джинсов.

Но, вероятно, самой счастливой можно назвать поклонницу Анжелику, праздновавшую день рождения в день концерта. Её, абсолютно поражённую, вывели на сцену перед песней Whistle и разрешили побыть рядом с одним из диджеев. Именинница остолбенела: одна её рука прикрывала раскрывшийся от изумления рот, другая застыла с вытянутым телефоном. Пожалуй, не стоит задумываться, почему для поздравления Фло Райда выбрал композицию, описывающую оральный секс, — в конце концов, она одна из самых известных в его репертуаре.

Тем, кто не сумел пробиться на сцену, всё же удалось коснуться рэпера во время его путешествия по залу. Фло Райда дважды садился на плечи чёрного сотрудника в футболке с надписью «Большой Джек» на спине и рассекал по толпе, пожимая руки всем желающим. Также рэпер дважды снимал с себя кроссовки, оставлял на них автограф и поручал танцовщицам подарить их кому-нибудь из первых рядов. Четверо поклонников ушли домой с подписанной белой кроссовкой кумира. К счастью, артисту хватило предусмотрительности не швырять свои дары в воздух: для кого-то из зрителей бомбардировка сувенирами могла бы закончиться шишкой.

Хотя сам Фло Райда выкладывался по полной, нельзя не отметить людей, вышедших с ним на сцену. Больше всего внимания привлекали четыре танцовщицы, одетые в леопардовые боди и сетчатые колготки. За их танцем было удобно наблюдать с любой точки обзора благодаря сцене с круговым обзором. Хотя сама технология интересна и открывает простор воображению, она всё равно оставляет половину зрителей без главного зрелища — Фло Райды, поющего к ним лицом.

Для рэпера это был первый визит в Россию. После концертов в столице его ждут выступления в Краснодаре (5 мая) и Новосибирске (7 мая). На юге артист даст обычное шоу, а зрителей в Сибири ждёт концерт с технологией 360°. 3 мая стало известно, что Фло Райда заключил трёхлетний контракт на выступления в России, так что фанатам наверняка ещё представится возможность увидеть кумира вживую.

