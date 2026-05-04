Сотня Катюш спела культовую военную песню в преддверии Дня Победы

В Петербурге на площади Победы прошёл необычный музыкальный флешмоб. Сотня девушек по имени Екатерина объединилась в хор Катюш и исполнила легендарную «Катюшу». Песня считается одним из главных музыкальных напоминаний о Дне Победы.

Акция построена вокруг одного простого условия — участники должны носить имя Екатерина. «Екатерины, поющие „Катюшу“» — это всероссийская инициатива накануне 81‑летия Великой Победы. Ранее подобный хор уже выступил в Красноярске, где сто Катюш спели «Катюшу» на одном из городских мероприятий.

История песни «Катюша» начинается в 1938 году: стихи написал Михаил Исаковский, а музыку — Матвей Блантер, отмечается в материале Лен‑ТВ. Премьера состоялась 27 ноября того же года, а к началу 1941‑го песня стала одной из самых популярных в СССР. С началом войны её звук прочно вошёл в быт фронтовиков и тружеников тыла.

Именно всенародная любовь к «Катюше» подарила прозвище «Катюша» реактивным установкам серии «БМ», а сама песня постепенно стала символом сопротивления оккупантам. Со временем композиция вышла за пределы России, превратившись в международный гимн борьбы за свободу.

В 1943 году Михаилу Исаковскому вручили Сталинскую премию за «Катюшу». В селе Всходы Угранского района, рядом с малой родиной поэта, в деревне Глотовка, создан музей, посвящённый этой песне.

