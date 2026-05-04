«Удержать слезы мне не удается»: Буланова поразила личным признанием

Новый кумир зумеров Татьяна Буланова рассказала, что испытывает сильные эмоции во время выступлений в День Победы. Это связано с историей семьи исполнительницы.

Буланова сообщила, что её дедушка прошёл всю войну и дошёл до Берлина. По её словам, она часто думает о нём. «9 мая — это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается», — заявила Буланова в интервью с «Общественной службой новостей».

Певица также отметила, что, по всей видимости, будет работать 9 Мая и в нынешнем году.

Ранее артистка попала под капельницу после своего шоу. Несмотря на проблемы со здоровьем, Буланова продолжила свои гастроли.

