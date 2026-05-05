Бойка примкнула к казачеству, Feduk славит меркантильных стерв

Мия Бойка нашла свой идеал мужчины — и это кубанский казак, а Feduk и OG Buda восхищаются вульгарной девушкой на рэп-тусовке. «Рамблер» рассказывает о самых интересных релизах отечественной музыки за прошедшую неделю.

Синглы

Feduk, OG Buda — «Девочка На Трапе»

Жанр: поп, хип-хоп.

Впервые Feduk и Og Buda представили отрывок трека «Девочка На Трапе» ещё в далёком 2018 году. Жизнь за это время круто изменилась, а песня не потеряла своей актуальности и атмосферности. В композиции создаётся немного сатирический образ девушки, вращающейся в рэп-тусовке. Она любит деньги, дорогие машины и модные бренды, а также ходит к психологу, потому что это модно. Несмотря на вульгарность, она всё равно остаётся прекрасной, поэтому рэперы относятся к героине с неким благоговением. Если в своём куплете Feduk использует уже привычный мягкий вокал, OG Buda разбавляет неторопливый трек ироничным и чётким рэпом.

Mia Boyka — «Казак»

Жанр: поп, народная музыка.

Мия Бойка, которая ещё недавно приказывала мужчинам покупать своим женщинам айфоны и дарить кольца с гравировкой, переквалифицировалась в народную певицу в кокошнике. Так как тренд на фолк всё ещё силён, артистка решила не упускать шанс и выпустить композицию про кубанского казака, возвращающегося с победой домой. Текст песни прост, поэтому патриотический посыл считывается сразу же. Самое интересное в треке — это бойкий припев с народными распевками и хоровыми кличами «хей-хей-хей». Ещё немного, и Мию Бойку можно будет назвать преемницей Надежды Кадышевой.

«Моя Мишель» — «На малиновой луне»

Жанр: поп.

Если у Леонида Агутина луна сиреневая и одинокая, то у «Моей Мишели» луна малиновая и наполненная романтикой. Коллектив погружает слушателей в сказку, в которой главная героиня ищет встречи со своим возлюбленным на обратной стороне луны. Хотя она пока не знает, кто это, она верит, что рано или поздно их пути пересекутся. Живости песне добавляют саксофоны, от которых веет ретроэстетикой.

Oyme — «Чавка»

Жанр: фолк.

Если хочется прикоснуться к настоящей народной музыке, то можно обратить внимание на группу Oyme из Мордовии. В их новом сингле «Чавка», название которого переводится как «Галка», сплетены эрзянский и русский языки. Песня кажется частью какого-то обряда из-за мистических женских многоголосий и текста, в котором героиню тянет невидимая сила. При этом коллектив не отказывается от современных битов, которые заставляют тело двигаться в такт, не разрушая магии.

«Плакать!» — «Руки не тронуты»

Жанр: инди-поп.

Новая инди-группа «Плакать!» оправдывает своё название и выпускает песню о болезненном разрыве отношений. Лирику о разбитом сердце и обидах сопровождает нежный женский вокал, который смягчает депрессивные интонации. Благодаря этому песня звучит больше кокетливо, чем печально. За эмоциональный надрыв в треке, судя по всему, отвечают холодные электрогитары.

Альбомы

Ульяна Най — «Бесконечные фильмы»

Жанр: инди-поп.

Исполнительница из Санкт-Петербурга Ульяна Най выпустила свой первый мини-альбом под названием «Бесконечные фильмы». Внутри — пять мелодичных композиций, отражающих уязвимость человека. Артистка не боится экспериментировать со стилями, поэтому в треке «Синий цвет» можно услышать даже джазовые мотивы. В каждой песне на первый план выходит хрупкий и чувственный голос Ульяны Най, который отлично звучит на фоне акустических мелодий. Этот альбом создан для тех, кто ищет способ замедлиться, отключиться от шума и раствориться в спокойных мелодичных волнах.

