Баста и Тимати поговорят о войне в проекте «Живые голоса»

5 мая на платформе VK Видео стартует проект «Живые голоса», приуроченный к 81-й годовщине Победы. В нём артисты разных поколений прочитают вслух советские стихи о войне.

© Соцсети Басты

Всего будет пять выпусков. Каждый из них посвятят отдельному году войны. Участники не только прочитают произведения, но и обсудят семейные воспоминания, а также события Великой Отечественной.

Как рассказал креативный продюсер проекта Сергей Колотилин, стихотворения выбирали, учитывая особенности характеров исполнителей: искали личные связи с темой, историей или поэтом. Его слова приводит «Газета.ру». В проекте задействованы музыканты Тимати, Баста, Денис Клявер, Валя Карнавал, Вики Шоу, Саша Савельева, Сергей PLC, Сергей Приказчиков (группа «Пицца»), а также актёры, блогеры и комики.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

12 главных военных песен ко Дню Победы: шедевры Лещенко, Бернеса и Окуджавы