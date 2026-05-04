«Я никогда не говорила»: Charli XCX опровергла слухи о рок-альбоме

Певица Charli XCX опровергла слухи о том, что она работает над рок-пластинкой. Она опубликовала в соцсетях видео из студии звукозаписи, в котором показала отрывок неизданной песни Rock Music. Несмотря на название, к року она не имеет никакого отношения, по стилю она ближе к гиперпопу.

В подписи к ролику Charli XCX заявила: «Я никогда не говорила, что делаю рок-альбом. Люблю вас».

Ранее британский Vogue опубликовал статью о том, что певица якобы работает над рок-релизом. В том же интервью Charli XCX призналась, что повторять танцевальное звучание её хитовой пластинки Brat было бы для неё «очень тяжело и очень грустно».

