Стало известно, благодаря кому Гага попала в сиквел «Дьявол носит Prada»

Мэрил Стрип призналась, что именно она пригласила Леди Гагу сняться в продолжении фильма «Дьявол носит Prada». По словам актрисы, в сценарии изначально была сцена с поп-звездой, выступающей на показе в Милане, и она решила предложить эту роль Гаге — об этом Стрип рассказала в эфире шоу Джимми Киммела.

Я подумала: почему бы не позвать Гагу? Она потрясающая, любит моду… У меня был её номер. Я позвонила, и она сразу сказала: да. Я даже не успела объяснить, о чём речь — она ответила: что угодно, что ты хочешь?

В итоге певица не только появилась в камео, но и написала три песни для саундтрека. Съёмки прошли во время Недели моды в Милане, где Гага также снялась в клипе на трек Runway, записанный вместе с Doechii, и представила другие композиции из фильма. В саундтрек картины также вошли оригинальные песни Гаги Shape Of A Woman и Glamourous Life.

Сиквел продолжает историю влиятельного редактора модного журнала Миранды Пристли и её окружения. Герои возвращаются в индустрию, которая заметно изменилась под давлением цифровых медиа и новых трендов. В фильме вновь снялись Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, к которым присоединились Кеннет Брана, Люси Лью и другие актёры.

