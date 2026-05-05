Стас Пьеха раскрыл, какая песня доводит его до слёз

Певец Стас Пьеха рассказал, какие военные композиции вызывают у него слёзы и дрожь по коже. Своими эмоциями он поделился перед концертом «Песни Победы» в Государственном Кремлёвском дворце.

© Соцсети Стаса Пьехи

Своей самой любимой военной песней артист назвал «Белорусский вокзал». Отдельно он также выделил композицию «Фронтовые подруги», которая посвящена женщинам, воевавшим на фронте.

«У меня мурашки по всему телу. <...> Нет ни одной такой песни, которую я бы так много лет пел и перепроживал», — признался Пьеха в беседе с корреспондентом «Абзаца».

При этом Пьеха не настаивает на том, чтобы детей обязательно знакомили с песнями военных лет. По его мнению, каждая семья должна прийти к такому решению самостоятельно.

