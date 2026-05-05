Тайна «Смуглянки»: каким событиям на самом деле посвящена легендарная песня

Песня «Смуглянка» прочно ассоциируется с Великой Отечественной войной, хотя посвящена она другим событиям.

© Кадр из фильма «В бой идут одни старики»

«Смуглянка»: текст песни

Как-то летом на рассвете

Заглянул в соседний сад,

Там смуглянка-молдаванка

Собирает виноград.

Я бледнею, я краснею

Захотелось вдруг сказать:

«Станем над рекою

Зорьки летние встречать!»

Раскудрявый клён зелёный, лист резной,

Я влюблённый и смущённый пред тобой,

Клён зелёный, да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка

Отвечала парню в лад:

— Партизанский, молдаванский

Собираем мы отряд.

Нынче рано партизаны

Дом покинули родной,

Ждет тебя дорога

К партизанам в лес густой.

Раскудрявый клён зелёный, лист резной,

Здесь у клёна мы расстанемся с тобой,

Клён зелёный, да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка

По тропинке в лес ушла,

В том обиду я увидел,

Что с собой не позвала.

О смуглянке-молдаванке

Часто думал по ночам…

Вдруг свою смуглянку

Я в отряде повстречал.

Раскудрявый клён зелёный, лист резной,

«Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной», —

Клён зелёный, да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

«Смуглянка»: история создания

В 1940 году композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов подготовили «Смуглянку» на заказ для Ансамбля песни и пляски Киевского особого военного округа. Вместе с шестью другими композициями она сформировала цикл, который был посвящён герою Гражданской войны Григорию Котовскому и его боевым товарищам.

Сразу после создания «Смуглянка» не снискала широкой популярности. Только в 1944-м её авторы вновь обратились к своему детищу: Новиков переработал мелодию, а Шведов отредактировал стихи, адаптировав песню для сценического воплощения.

Впервые публике «Смуглянку» представили в 1944 году на сцене Концертного зала имени Чайковского. Исполнителем выступил солист Краснознамённого ансамбля Николай Устинов. Хотя песня повествовала о временах Гражданской войны, её эмоциональный настрой и образы оказались невероятно созвучны слушателям военной поры. Многие воспринимали её как отклик на подвиг солдат, сражавшихся против нацизма.

Подлинная всенародная любовь пришла к «Смуглянке» после выхода на экраны в 1973 году фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». С того момента песня глубоко укоренилась в культурной памяти нескольких поколений и превратилась в один из самых узнаваемых символов военной романтики.

«Смуглянка»: интересные факты

В картине мелодия звучит «хронологически неверно». Действие фильма разворачивается в 1943-м, тогда как широкая известность пришла к «Смуглянке» лишь год спустя. Режиссёр Леонид Быков признавался, что впервые услышал эту песню ещё подростком — её напевали фронтовики в вагоне поезда. Уже тогда он дал себе слово: если когда-нибудь будет снимать картину о лётчиках, эта песня обязательно в ней прозвучит. Хотя сегодня «Смуглянка» прочно ассоциируется с Великой Отечественной войной, исходно она была посвящена Гражданской. По сюжету речь идёт о молодой партизанке из Молдавии, которая решает вступить в отряд.

«Смуглянка»: клип

Официального полноценного клипа на песню не существует, так как во времена её создания видеосопровождения к трекам не снимали. Роль клипа исполняет фрагмент из художественного фильма Быкова «В бой идут одни старики». На YouTube нарезка из этой картины набрала более 12 миллионов просмотров.

«Смуглянка»: новые версии

«Смуглянку» множество раз перепевали современные артисты. Среди них — Олег Газманов и Надежда Кадышева, Лев Лещенко и даже видеоблогер Хабиб.

