Тайна «Смуглянки»: каким событиям на самом деле посвящена легендарная песня

Песня «Смуглянка» прочно ассоциируется с Великой Отечественной войной, хотя посвящена она другим событиям. «Рамблер» публикует слова песни и подробно описывает историю её появления. Прослушать трек можно по ссылке, а сохранить в памяти телефона — через приложение музыкального сервиса Звук.
«Смуглянка»: текст песни
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я бледнею, я краснею
Захотелось вдруг сказать:
«Станем над рекою
Зорьки летние встречать!»
Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
Я влюблённый и смущённый пред тобой,
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
— Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной,
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
Здесь у клёна мы расстанемся с тобой,
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла,
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам…
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал.
Раскудрявый клён зелёный, лист резной,
«Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной», —
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
«Смуглянка»: история создания
В 1940 году композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов подготовили «Смуглянку» на заказ для Ансамбля песни и пляски Киевского особого военного округа. Вместе с шестью другими композициями она сформировала цикл, который был посвящён герою Гражданской войны Григорию Котовскому и его боевым товарищам.
Сразу после создания «Смуглянка» не снискала широкой популярности. Только в 1944-м её авторы вновь обратились к своему детищу: Новиков переработал мелодию, а Шведов отредактировал стихи, адаптировав песню для сценического воплощения.
Впервые публике «Смуглянку» представили в 1944 году на сцене Концертного зала имени Чайковского. Исполнителем выступил солист Краснознамённого ансамбля Николай Устинов. Хотя песня повествовала о временах Гражданской войны, её эмоциональный настрой и образы оказались невероятно созвучны слушателям военной поры. Многие воспринимали её как отклик на подвиг солдат, сражавшихся против нацизма.
Подлинная всенародная любовь пришла к «Смуглянке» после выхода на экраны в 1973 году фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». С того момента песня глубоко укоренилась в культурной памяти нескольких поколений и превратилась в один из самых узнаваемых символов военной романтики.
«Смуглянка»: интересные факты
- В картине мелодия звучит «хронологически неверно». Действие фильма разворачивается в 1943-м, тогда как широкая известность пришла к «Смуглянке» лишь год спустя.
- Режиссёр Леонид Быков признавался, что впервые услышал эту песню ещё подростком — её напевали фронтовики в вагоне поезда. Уже тогда он дал себе слово: если когда-нибудь будет снимать картину о лётчиках, эта песня обязательно в ней прозвучит.
- Хотя сегодня «Смуглянка» прочно ассоциируется с Великой Отечественной войной, исходно она была посвящена Гражданской. По сюжету речь идёт о молодой партизанке из Молдавии, которая решает вступить в отряд.
«Смуглянка»: клип
Официального полноценного клипа на песню не существует, так как во времена её создания видеосопровождения к трекам не снимали. Роль клипа исполняет фрагмент из художественного фильма Быкова «В бой идут одни старики». На YouTube нарезка из этой картины набрала более 12 миллионов просмотров.
«Смуглянка»: новые версии
«Смуглянку» множество раз перепевали современные артисты. Среди них — Олег Газманов и Надежда Кадышева, Лев Лещенко и даже видеоблогер Хабиб.
