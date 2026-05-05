Названы любимые исполнители россиян за первый квартал 2026 года

Лидеры музыкальных предпочтений россиян в первом квартале 2026 года — Баста, Zivert и Женя Трофимов. Такие данные обнародовал «Музыкальный индекс BandLink».

Рейтинг не ограничивается только звёздными именами. Согласно полученной статистике, пять новичков сумели пробиться в топ-1000 на протяжении двух недель с момента выпуска своих первых релизов. В общей сложности за январь, февраль и март в индексе отметились 1460 разных исполнителей, причём 321 из них оказался в топе впервые. Чаще всего в этой тысяче встречались поп- и рэп-музыканты, а также представители электронного жанра.

«Музыкальный индекс BandLink» — аналитическая система, созданная одноимённым сервисом для музыкантов. Каждую неделю она формирует перечень из 1000 артистов, которые вызывают самый живой интерес у публики. В расчёт берутся прослушивания на стриминговых платформах, посещаемость билетных сайтов и упоминания в средствах массовой информации.

